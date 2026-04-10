Grupo Cibest, es financiado con US$ 83.7 millones para la expansión internacional

El Grupo Cibest, a través de Bam y Bancolombia Panamá, participó como estructurador líder y acreedor en el financiamiento otorgado al Grupo Licores de Guatemala, por un monto de US$ 83.7 millones destinados a respaldar la adquisición de Sevillian Craft Spirits, la empresa española propietaria de la reconocida marca de ginebra saborizada Puerto de Indias.

La operación forma parte de la estrategia de crecimiento y consolidación internacional del Grupo Licores de Guatemala que, con esta adquisición, fortalece su presencia en Europa e incorpora a su portafolio una marca líder en el segmento de ginebras saborizadas en el mercado español, con una sólida proyección internacional.

El financiamiento fue estructurado como un crédito de largo plazo, respaldado por los flujos consolidados de compañías existentes del grupo.

La operación se desarrolló en un proceso competido con otras entidades financieras, en el que Grupo Cibest fue adjudicado gracias a una propuesta que combinó una estructura financiera robusta, flexibilidad en el diseño legal y financiero, y una coordinación ágil durante las etapas de debida diligencia y documentación, alineando los tiempos financieros con el cierre de la adquisición.

“En Bam acompañamos a nuestros clientes en decisiones estratégicas que marcan el rumbo de su crecimiento. Esta operación refleja nuestra capacidad como Grupo para estructurar soluciones financieras complejas, adaptadas a las necesidades específicas de cada empresa, y nuestro compromiso de ser un aliado de largo plazo para compañías con visión regional e internacional”, señaló Martín Prentice, gerente de unidad de banca corporativa y estructurados.

La transacción fue financiada por los bancos del Grupo Cibest, Bam y Bancolombia Panamá, consolidando una relación de largo plazo con Grupo Licores de Guatemala y reafirmando el liderazgo de la institución en el segmento de financiamientos estructurados para operaciones corporativas de alto impacto.

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