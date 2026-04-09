Reelección del rector Walter Mazariegos genera tensión en la Usac con vigilancia policial y presencia del MP

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Guatemala–El campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) continúa bajo un amplio despliegue de seguridad este jueves 9 de abril, luego de la reelección de Walter Mazariegos como rector, en medio de inconformidad estudiantil.

Agentes de la Policía Nacional Civil se mantienen en los accesos principales, especialmente en las entradas ubicadas sobre la avenida Petapa y el Anillo Periférico, donde en días recientes se han concentrado protestas impulsadas por grupos de estudiantes.

Durante la semana, estos puntos han registrado bloqueos intermitentes realizados por personas encapuchadas. No obstante, el paso fue restablecido el martes 7 de abril en el contexto de una manifestación.

El ambiente se tornó más tenso tras la confirmación de la reelección de Mazariegos, anunciada el miércoles desde Antigua Guatemala, lo que derivó en nuevas expresiones de rechazo dentro de la comunidad universitaria.

Para este jueves, además del contingente policial, se reporta la presencia del Ministerio Público en uno de los ingresos del campus, así como la permanencia de grupos encapuchados en los alrededores.

Sectores estudiantiles han manifestado su desacuerdo con el proceso electoral, señalando posibles irregularidades. También advierten que las restricciones de acceso al campus impactan en el desarrollo de actividades académicas presenciales en varias facultades.

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