Remesas en Guatemala alcanzan máximo histórico en marzo y elevan el ritmo de crecimiento en 2026

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Guatemala–Las remesas familiares hacia Guatemala registraron en marzo de 2026 su nivel mensual más alto hasta la fecha, al sumar US$2,441.8 millones, según datos oficiales del Banco de Guatemala. El monto supera en 21.9 % lo recibido en el mismo mes de 2025, cuando se reportaron US$2,003.7 millones.

El resultado también rebasa el anterior récord mensual, establecido en octubre de 2025, cuando los envíos alcanzaron US$2,390 millones. Con ello, marzo se convierte en el punto más alto dentro del comportamiento reciente de este flujo de divisas.

El acumulado del primer trimestre de 2026 refleja una tendencia al alza. Entre enero y marzo, el país recibió US$6,290 millones en remesas, impulsado principalmente por el repunte observado en marzo. En enero ingresaron US$1,954 millones y en febrero US$1,893 millones.

Este desempeño revierte la desaceleración registrada a inicios de año y mantiene el crecimiento en doble dígito, en línea con el dinamismo observado en los últimos años.

El aumento en los envíos coincide con un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas, particularmente en regiones como Medio Oriente, así como por la volatilidad en los precios del petróleo y sus derivados.

Estos factores han incidido en la economía global y en el costo de vida, lo que, según el contexto económico, puede influir en las decisiones de los migrantes (principalmente radicados en Estados Unidos) al enviar mayores recursos a sus familias.

Durante 2025, Guatemala acumuló US$25,530 millones en remesas, una cifra histórica que consolidó estos ingresos como uno de los principales motores de la economía nacional.

El flujo constante de divisas continúa sosteniendo el consumo interno y el ingreso de millones de hogares, aunque también refleja una alta dependencia de factores externos, como el empleo y las condiciones económicas en Estados Unidos.

El comportamiento de las remesas no es exclusivo de Guatemala. En Centroamérica, países como El Salvador, Honduras y Nicaragua también han reportado incrementos en los envíos, aunque con distintos ritmos de crecimiento.

Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo han señalado que la región mantiene uno de los mayores dinamismos en América Latina en cuanto a recepción de remesas.

De mantenerse la tendencia actual, 2026 podría cerrar con un nuevo récord anual en ingresos por remesas. No obstante, especialistas advierten que la alta dependencia de estos recursos representa un reto estructural, especialmente ante posibles cambios en el entorno económico o migratorio internacional.

En la actualidad, la mayor parte de estos fondos se destina al consumo inmediato, lo que limita su potencial para generar inversión productiva a largo plazo.

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