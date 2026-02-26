Guatemala enfrenta un brote de sarampión con más de 600 casos

Día a Día News

Guatemala–El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala reportó que el brote de sarampión alcanzó 628 casos confirmados hasta el 24 de febrero, lo que representa un incremento del 75 % en solo una semana. La enfermedad ya se ha extendido al 95 % del territorio nacional, según la institución.

El aumento es significativo respecto a los 358 contagios contabilizados el 17 de febrero. El brote se originó en diciembre pasado durante una actividad religiosa en el municipio de Santiago Atitlán, departamento de Sololá, y actualmente el departamento de Guatemala —donde se encuentra la capital— concentra la mayor cantidad de casos, con 281, equivalentes al 45 % del total.

Otros departamentos con altos registros son Sololá (122 casos), Huehuetenango (39) y Escuintla (32). Solo Suchitepéquez permanece sin contagios confirmados.

El grupo de edad más afectado es el de 20 a 29 años, con 220 casos (35 %), seguido de los jóvenes de 15 a 19 años con 88. Las autoridades sanitarias expresaron preocupación por los 36 contagios detectados en menores de un año, que aún no han recibido la vacuna contra sarampión, parotiditis y rubéola (SPR).

El Ministerio mantiene una estrategia de vacunación de bloqueo para frenar la propagación y recordó que el último gran brote registrado en el país ocurrió en 1990.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica el 3 de febrero, instando a los países de la región a reforzar sus programas de vacunación ante el repunte de casos en América.

Durante 2025, el continente registró 14,891 contagios y 29 fallecimientos. México fue el país más afectado, con 6,428 casos y 24 muertes, seguido de Canadá con 5,436 y Estados Unidos con 2,242. Antes del inicio de las campañas de vacunación masiva en la década de 1980, el sarampión causaba unas 2.6 millones de muertes anuales en el mundo, 12,000 de ellas en las Américas.

