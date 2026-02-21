Obesidad y envejecimiento pueden aceleran la aparición de la osteoartritis de rodilla

En América Latina, la prevalencia del dolor crónico oscila entre el 29,7% y el 52,8%, registrándose un impacto considerable en mujeres y en pacientes de mayor edad, según el Mapa de la Educación en Dolor en América Latina: estado actual y perspectivas 3 .

A diferencia del dolor agudo, el crónico se puede reconocer porque dura más de tres meses, se siente de manera constante o intermitente, aparece en cualquier parte del cuerpo y puede tener innumerables causas 4 .

“El dolor crónico se debe a lesiones, infecciones o enfermedades que padecen los pacientes. Los tipos de dolores crónicos más comunes se pueden presentar en las articulaciones, en la espalda, en la cabeza, en el cuello, dolor por cáncer, fibromialgia, o dolor neuropático”, detalla el doctor Pedro Salvador Rivera, Gerente médico de Oste-dolor en Adium Centroamérica y el Caribe.

Uno de los dolores crónicos que más impacta en la movilidad de millones de personas en todo el mundo es la osteoartritis. Conocida también como artrosis, la osteoartritis es una enfermedad crónica y multifactorial que causa un deterioro progresivo del cartílago articular, y que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud afecta a más de 500 millones de personas en el mundo 6 .

“El cartílago que protege los extremos de los huesos se va desgastando y genera dolor, inflamación, rigidez y sensación de fricción en la articulación afectada 7 . Y en este sentido, las caderas y las rodillas son las zonas que más comúnmente se ven impactadas 8 ”, enfatiza el especialista.

La Organización Mundial de la Salud destaca la importancia de prevenir y controlar esta enfermedad, que afecta principalmente a personas mayores 9 , en especial a mujeres posmenopáusicas 10 , reduciendo significativamente su calidad de vida.

Entre las principales causas del incremento de la osteoartritis se encuentra el crecimiento poblacional, el aumento en la esperanza de vida medida en años, la obesidad y el envejecimiento. En América, estos dos últimos factores son especialmente relevantes. El 67,5% de sus adultos vive con sobrepeso u obesidad 11 , y la población envejece rápidamente.

En Guatemala, el 30% de los adultos vive con obesidad 13 . Mientras que el grupo de personas de 60 años o más representa el 5,6% de la población guatemalteca 14 .

Por otra parte, el doctor Rivera señala que esta enfermedad también puede aparecer a edades más tempranas en personas con obesidad, con trabajos físicamente exigentes o que practican deportes de alto impacto.

“Hay que tener en cuenta que esta enfermedad musculoesquelética es una de las que contribuye en mayor porcentaje al total de años vividos con discapacidad”, 15 agrega.

Este tipo de dolores afecta la calidad de vida de quien los padecen, su rutina diaria y en algunos casos provoca discapacidad 5 .

Recomendaciones para mejorar la calidad de vida

Aunque no existe una cura, hay medidas que pueden ayudar a controlar la enfermedad y

mejorar la calidad de vida:

● Mantener una alimentación saludable y un peso adecuado.

● Realizar ejercicio físico diario.

● Evitar los movimientos repetitivos que afecten la articulación.

● Proteger las articulaciones de lesiones.

● Adaptar los muebles del hogar, para reducir la presión sobre las articulaciones.

● Usar dispositivos de apoyo para facilitar las actividades diarias 16 .

“Cambiar el estilo de vida y seguir tratamientos adecuados puede mejorar significativamente la calidad de vida del paciente. El médico tratante puede recomendar cambios en el estilo de vida diario para retardar la aparición de la enfermedad. En casos moderados se puede incluir la viscosuplementación 17 , o en casos más graves, un reemplazo articular”, expresa el especialista médico de Adium Centroamérica y el Caribe.

