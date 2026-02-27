Fundación Azteca Guatemala y United Way Guatemala suman esfuerzos en pro de la niñez

Fundación Azteca Guatemala – brazo social de Grupo Salinas Guatemala y sus unidades de negocio – y United Way Guatemala firmaron un acuerdo de trabajo conjunto para impulsar iniciativas sociales destinadas a mejorar la calidad de las familias guatemaltecas.

“Es importantísimo promover y ser parte de alianzas estratégicas que permitan ampliar el alcance de proyectos comprometidos con el desarrollo integral de los niños y las comunidades, siendo esto parte de nuestro propósito corporativo de prosperidad incluyente, con el que buscamos fomentar condiciones de bienestar para todos. Nos entusiasma este esfuerzo colaborativo con United Way Guatemala porque conocemos el corazón de su hermosa visión, una organización que ha movilizado a numerosos voluntarios y aliados para generar cambios reales en las comunidades que más lo necesitan”, comentó Maribel Rincón, Directora Regional de Fundación Azteca Guatemala.

El convenio establece una agenda de trabajo sobre cuatro ejes en los que ambas instituciones aportarán sus fortalezas, experiencia, metodología y logística:

Primera infancia, impulsando iniciativas para que los niños puedan crecer en

ambientes con mayores oportunidades para el desarrollo integral.

Educación, a través de programas que brinden herramientas de aprendizaje y

amplíen sus posibilidades de crecimiento.

Salud, promoviendo el acceso a servicios de atención en poblaciones vulnerables.

Sostenibilidad, acciones que fomenten una cultura de responsabilidad social y

cuidado del medio ambiente.

“En Fondo Unido de Guatemala creemos firmemente que las alianzas estratégicas son la

clave para generar transformaciones sostenibles. Este convenio con Fundación Azteca

Guatemala nos permite sumar capacidades técnicas, experiencia y compromiso para

impulsar iniciativas en educación, salud y desarrollo comunitario que impacten de manera

positiva a la niñez y a las familias guatemaltecas. Cuando trabajamos unidos,

multiplicamos oportunidades para quienes más lo necesitan”, referido por Natalia

Meneses, Directora Ejecutiva, Fondo Unido de Guatemala.

Esta alianza reafirma el compromiso de Fundación Azteca Guatemala y United Way

Guatemala de colaborar de forma coordinada y transparente, uniendo capacidades y

esfuerzos en beneficio del desarrollo de la niñez, las familias y comunidades

guatemaltecas.

