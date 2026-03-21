Reuniones inteligentes: el futuro del trabajo colaborativo

La consolidación del trabajo híbrido como modelo permanente está impulsando a las empresas latinoamericanas a replantear radicalmente sus espacios de colaboración. Según datos de McKinsey & Company, el 74% de las empresas a nivel global ha adoptado alguna modalidad de trabajo híbrido, lo que está generando una demanda sin precedentes por soluciones de videoconferencia inteligente que logren reducir la brecha entre equipos remotos y presenciales.

En este contexto, GBM, proveedor de soluciones tecnológicas en la región, está implementando un modelo innovador de salas de videoconferencia en modalidad gestionada que permite a las organizaciones adoptar infraestructura de colaboración avanzada sin asumir la complejidad operativa que tradicionalmente implica este tipo de proyectos. El servicio incluye instalación, soporte técnico, mantenimiento y gestión de equipos bajo un esquema de pago mensual, eliminando las barreras de entrada que históricamente han limitado la modernización tecnológica en muchas empresas.

“La idea es que las empresas puedan enfocarse en su negocio mientras nosotros nos encargamos de que la tecnología funcione de forma óptima. Desde la instalación hasta la atención de incidentes en sitio, el servicio garantiza una experiencia de colaboración fluida y confiable”, explica Federico Rosales, gerente Regional de Ventas de Tecnología en GBM.

Ya en el año 2021 la Encuesta sobre la Experiencia del Trabajador Digital de Gartner, Inc. mostraba que casi el 80% de los trabajadores utilizaba herramientas de colaboración ese año, frente a poco más de la mitad en 2019. Esto representaba un aumento del 44% desde el inicio de la pandemia. A medida que muchas organizaciones adoptan un modelo de trabajo híbrido a largo plazo, las tecnologías de productividad personal y de equipo basadas en la nube, junto con las herramientas de colaboración, constituirán la base de una serie de nuevos centros de trabajo que satisfagan las necesidades de los trabajadores remotos e híbridos. El informe de Gartner “Magic Quadrant for Meeting Solutions” de 2024 indica que las empresas con videoconferencias basadas en IA reportan un 37% más de tiempo dedicado a tareas de alto valor, al automatizar notas y seguimiento de acciones.

La adopción de soluciones avanzadas de videoconferencia no es solo una cuestión de conveniencia; los datos muestran impactos cuantificables en la productividad empresarial. Según una investigación científica publicada en el Journal of Vocational Behavior, las reuniones que utilizan video generan un incremento del 24% en productividad comparadas con llamadas de audio tradicionales, además de que reducen la procrastinación.

Estos números cobran relevancia cuando se considera que, según datos de Cisco, el 98% de las reuniones futuras incluirá al menos un participante remoto. Las salas equipadas con Cisco Workspaces logran un 91% de satisfacción en experiencias de usuario, con mejoras en la calidad de audio y video que elevan la productividad colaborativa en un 300% comparado con setups tradicionales, según métricas internas de Cisco mencionadas en su “Annual Collaboration Report 2024”.

El verdadero cambio de paradigma viene de la mano de la inteligencia artificial integrada en los dispositivos de nueva generación. Estas capacidades están redefiniendo completamente la experiencia en salas de reunión, transformando encuentros que antes resultaban técnicamente frustrantes en experiencias fluidas y naturales.

Los dispositivos actuales incorporan funcionalidades como seguimiento automático de participantes mediante cámaras con reconocimiento visual, supresión activa de ruido ambiental que elimina conversaciones de fondo y sonidos externos, optimización automática de encuadre que ajusta la imagen según el número de participantes, y mejora de iluminación mediante algoritmos avanzados de procesamiento de imagen.

El impacto de estas tecnologías es significativo. Una encuesta realizada por Gartner en 2023 denominada «AI in Video Conferencing Survey” reveló que el 86% de los usuarios reporta que las funciones de inteligencia artificial en videoconferencias mejoran significativamente la calidad de las reuniones. Por otro lado, de acuerdo con el informe «State of Hybrid Work» de Owl Labs, el 63% de los trabajadores afirma que la calidad técnica de las videoconferencias afecta directamente su nivel de compromiso en las reuniones.

Bajo el servicio gestionado de GBM, estas capacidades se escalan sin downtime, con monitoreo 24/7. Analistas del sector señalan que esta combinación no solo acelera la adopción, sino que posiciona a las empresas para flujos de trabajo más inclusivos y basados en datos.

Uno de los aspectos más valorados del modelo implementado por GBM es la compatibilidad con múltiples plataformas de videoconferencia, incluyendo Cisco, Microsoft Teams, Zoom y Google Meet. Esta característica responde a una realidad empresarial compleja donde muchas organizaciones utilizan simultáneamente varias plataformas diferentes de colaboración.

La fragmentación de herramientas es uno de los principales obstáculos para la colaboración efectiva, explica Rosales. “Las organizaciones necesitan soluciones que funcionen con su ecosistema existente, no que lo reemplacen por completo. La idea es que las empresas puedan enfocarse en su negocio mientras nosotros nos encargamos de que la tecnología funcione de forma óptima”.

Esta interoperabilidad evita que las organizaciones queden atadas a una única plataforma y facilita la transición hacia modelos de colaboración más flexibles, un factor fundamental en un entorno tecnológico que evoluciona constantemente. Bajo esta premisa, el modelo de videoconferencia como servicio (VCaaS, por sus siglas en inglés) gana tracción acelerada a nivel global. Según proyecciones de Research and Markets, este mercado experimentará un crecimiento sostenido impulsado por la necesidad de las empresas de acceder a innovación constante sin realizar grandes inversiones iniciales.

Las ventajas de esta modalidad gestionada son contundentes: eliminan la inversión en hardware, incluyen mantenimiento y garantizan soporte técnico especializado con una escalabilidad que se adapta desde huddle rooms hasta auditorios completos.

Precisamente, para potenciar este alcance, GBM ha consolidado una alianza estratégica con Cisco, combinando dispositivos de vanguardia con un esquema operativo que elimina la complejidad técnica. Esta sinergia permite a las organizaciones modernizar sus espacios con la potencia de Cisco Workspaces bajo un formato de pago por servicio, garantizando una experiencia híbrida superior, escalable y siempre a la vanguardia de la era digital.

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