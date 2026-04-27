Requisa en cárcel de Cantel deja decomiso de droga, licor, televisores y equipos de comunicación

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Guatemala–Una requisa desarrollada en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, ubicada en Quetzaltenango, permitió a las autoridades el decomiso de diversos objetos ilícitos dentro del centro penitenciario.

El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Sistema Penitenciario y el Ejército de Guatemala, como parte de acciones de control en recintos carcelarios.

De acuerdo con el informe oficial, durante la intervención fueron incautados 49 teléfonos celulares, 18 cargadores, baterías, auriculares, radios de comunicación tipo Motorola con sus respectivos cargadores, así como televisores, bocinas y ventiladores. También se localizaron cables utilizados para conexiones eléctricas ilegales.

En el procedimiento, las autoridades reportaron el hallazgo de bebidas alcohólicas, entre ellas cervezas y licor clandestino, además de cigarrillos y puros de tabaco.

Asimismo, se decomisaron distintas cantidades de droga, incluyendo marihuana en diferentes presentaciones, envoltorios con posible cocaína y piedras de crack, junto con utensilios presuntamente utilizados para su consumo y procesamiento.

El operativo inició en horas de la mañana del 26 de abril y para el mediodía ya se había completado el recuento de los objetos incautados.

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