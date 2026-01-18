Guatemala suspende clases a nivel nacional tras ataques armados contra policías

Día a Día News

Guatemala– El Ministerio de Educación de Guatemala anunció la suspensión de las clases en todo el país para este lunes 19 de enero, como medida preventiva ante el incremento de hechos violentos registrados en las últimas horas, entre ellos ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La decisión fue confirmada por la ministra de Educación, Anabella Giracca, quien explicó que la medida responde a recomendaciones de expertos en seguridad y tiene como objetivo proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo de los centros educativos públicos, privados y por cooperativa.

De acuerdo con las autoridades, al menos 13 ataques armados contra policías fueron reportados en distintos puntos del país, dejando un saldo preliminar de siete agentes fallecidos y más de una decena de heridos por arma de fuego.

El director general de la PNC, comisario David Estuardo Custodio Boteo, indicó además que un presunto pandillero murió durante un enfrentamiento en el municipio de Chinautla y que cinco personas fueron capturadas por su presunta vinculación con estructuras criminales.

Los cuerpos de socorro también confirmaron atentados contra fuerzas de seguridad en varias zonas del área metropolitana, mientras que las autoridades atribuyen los hechos a integrantes de la pandilla Barrio 18.

En paralelo, durante el fin de semana se registraron motines en al menos tres centros penitenciarios del país, incluidos los centros Renovación I, en Escuintla; Fraijanes II, en Fraijanes; y el sector 11 del centro preventivo de la zona 18 de la capital.

En estos incidentes, privados de libertad retuvieron temporalmente a custodios del Sistema Penitenciario, quienes posteriormente fueron liberados tras operativos de control.

Según información oficial, los disturbios y ataques estarían relacionados con el endurecimiento de los controles y requisas en las cárceles, lo que habría provocado reacciones violentas por parte de las estructuras criminales.

Las autoridades de seguridad aseguraron que los operativos continúan en diferentes puntos del país, mientras el Ministerio de Educación informó que cualquier actualización sobre el reinicio de clases será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

