Siete agentes de la PNC fallecidos y varios heridos en ataques simultáneos tras motines en cárceles

Guatemala–Una serie de ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), dejó este domingo al menos siete agentes fallecidos y más de diez heridos, según reportes oficiales. Los hechos ocurrieron en distintos puntos del país, luego de que las autoridades retomaran el control de la cárcel Renovación 1, en Escuintla, tras motines registrados en varios centros penitenciarios.

Los Bomberos Voluntarios y Municipales informaron sobre agresiones armadas en Villa Nueva, Villa Canales, Chinautla, zona 18 de la capital, Santa Catarina Pinula, zona 10 y San Pedro Ayampuc, entre otros sectores. En algunos casos, los ataques ocurrieron frente a sedes judiciales o subestaciones policiales.

En Bárcenas, Villa Nueva, un agente resultó herido; mientras que frente al Centro de Justicia de ese municipio, dos policías perdieron la vida, en Chinautla, dos agentes más resultaron lesionados, y en la colonia Villalobos 2 se reportaron otros dos fallecidos. En la zona 10 capitalina, dos agentes fueron asesinados en la 26 avenida y 20 calle, los reportes de emergencias también incluyen ataques en El Limón, zona 18, y en la ruta al Pacífico, donde hubo heridos.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) activó protocolos de emergencia en el Hospital General de Accidentes Ceibal para atender a los agentes lesionados. Según el informe preliminar, seis policías fueron ingresados, uno de ellos falleció durante la atención médica.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, los ataques ocurrieron poco después de que las fuerzas de seguridad retomaran el control de la prisión Renovación 1 y neutralizaran a alias “El Lobo”, señalado como cabecilla del Barrio 18. En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó la muerte de siete agentes y la captura de siete presuntos pandilleros involucrados, además de la incautación de armas y vehículos utilizados en los atentados.

Villeda afirmó que los ataques serían una represalia de las pandillas por las acciones del Estado contra sus estructuras, y reiteró que el Gobierno no hará concesiones ni negociaciones con estos grupos. “El Estado no se va a arrodillar ante estos delincuentes”, declaró. Añadió que las operaciones de seguridad continuarán con apoyo del Ejército, que ya desplegó unidades para reforzar la presencia en zonas urbanas.

Mientras tanto, persiste la tensión en el sistema penitenciario. Las autoridades confirmaron que aún permanecen rehenes en la cárcel de Fraijanes 2 y en el Preventivo para Hombres de la zona 18, donde continúan los esfuerzos para lograr su liberación.

Las autoridades de tránsito reportaron cierres viales en distintos puntos, entre ellos la bajada de Villalobos, la zona 10 y Villa Nueva, debido a los operativos policiales. Se recomienda a los conductores usar rutas alternas mientras se desarrollan las investigaciones y acciones de seguridad.

El Ministerio de Gobernación informó que las fuerzas del orden mantienen vigilancia en todo el país para evitar nuevos ataques y garantizar la seguridad de la población.

