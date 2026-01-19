Guatemala declara estado de sitio por 30 días

Día a Día News

Guatemala–El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció la recuperación del control total en las tres cárceles que registraron motines simultáneos y declaró el estado de sitio por 30 días en todo el país. La medida busca, según explicó, “utilizar toda la fuerza del Estado” contra las estructuras criminales que promovieron los disturbios y los ataques armados ocurridos de forma paralela.

“Hoy, en un operativo combinado entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Defensa, se ha logrado restablecer el control total del Estado sobre las tres cárceles en donde se habían amotinado los criminales”, afirmó Arévalo en un mensaje en video, destacando que no se registraron bajas.

Los motines ocurrieron en las prisiones Renovación 1, el Centro de Detención Preventivo para Hombres de la zona 18 y Fraijanes II. Según el mandatario, durante las operaciones se liberó a todos los rehenes y se redujo al orden a los internos involucrados.

El presidente atribuyó las revueltas a pandillas, grupos criminales y estructuras políticas que, dijo, buscan desestabilizar al país. También condenó los ataques armados perpetrados contra agentes de la Policía Nacional Civil en distintos puntos, que dejaron al menos ocho policías muertos y diez heridos.

“El estado de sitio no altera la vida cotidiana de la ciudadanía ni el funcionamiento de las instituciones”, aseguró Arévalo, quien subrayó que la medida se enfoca exclusivamente en combatir el crimen organizado, las maras y las acciones de violencia destinadas a generar terror.

El anuncio se produjo después de que el Sistema Penitenciario informara sobre la liberación de 37 guardias penitenciarios retenidos durante los motines. En la operación, las fuerzas de seguridad confirmaron la neutralización de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, identificado como cabecilla del Barrio 18 y señalado como coordinador de las revueltas.

Arévalo lamentó las muertes de los agentes y reiteró que su gobierno no negociará con grupos criminales ni tolerará actos de violencia destinados a intimidar al Estado.

