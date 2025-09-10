Mié. Sep 10th, 2025

Incautan inmuebles y cuentas vinculados a red de explotación sexual del Barrio 18

Sep 10, 2025 #Barrio 18, #Cuentea bancarias, #El Salvador, #Explotación Sexual, #FGR, #Incautación de bienes, #Inmuebles, #Pandillas

Día a Día News

ElSalvador—La Fiscalía General de la República (FGR) materializó 13 inmuebles, cuatro cuentas bancarias y dinero en efectivo relacionados con una estructura del Barrio 18 dedicada a la explotación sexual de personas, que operaba principalmente en distintos barrios del centro de San Salvador.

Las investigaciones determinaron que estos locales eran utilizados como prostíbulos y cervecerías. Once de estas propiedades pertenecían a Amanda del Carmen Cárcamo Barrera, líder de la organización. Otro inmueble estaba a nombre de Jacqueline Elizabeth Rivera Cárcamo.

Algunos de los establecimientos intervenidos se encuentran en la residencial Bosques de Santa Teresa, en Santa Tecla; en el Barrio San Esteban, en San Salvador; y en el Barrio El Calvario, en Suchitoto, Cuscatlán, propiedad de Marcos Rivera Alfaro.

Los propietarios de estos espacios ya se encuentran detenidos y enfrentan procesos penales por los delitos de trata de personas en modalidad de explotación sexual, agrupaciones ilícitas y casos especiales de lavado de dinero y activos.

Las cuentas bancarias intervenidas pasarán a ser administradas por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), junto con $4,329.00 y $10,232.93 en efectivo.

Actualmente, la FGR continúa con el procedimiento de materialización de inmuebles, cuentas bancarias y efectivo vinculados a esta estructura del Barrio 18, dedicada a la explotación sexual y otros delitos.

Amanda del Carmen Cárcamo Barrera, quien lideraba la organización, controlaba varios establecimientos comerciales en el Barrio San Esteban, que funcionaban como prostíbulos y cervecerías, donde también se distribuían drogas. Cárcamo ha tenido vínculo con la pandilla Barrio 18 Revolucionarios desde 2007 y, a través de estos negocios, generaba ingresos con la trata de personas.

