Hallan sin vida a madre e hijo arrastrados por una corriente en San Vicente

ElSalvador–Una mujer y su hijo fueron encontrados sin vida tras ser arrastrados por la corriente de una quebrada en la colonia Remaguiza, en el departamento de San Vicente.

De acuerdo con Cruz Roja Salvadoreña, el hecho ocurrió alrededor de las 3:30 del domingo, cuando ambos intentaron cruzar la quebrada y fueron arrastrados por la fuerte corriente producto de las lluvias registradas en la zona.

Las labores de búsqueda se extendieron durante varias horas con el apoyo de instituciones de gobierno y cuerpos de socorro. Los cuerpos de Nancy Tatiana Marcia, de 34 años, y su hijo de 5, fueron localizados por la noche, según confirmó la Cruz Roja en su cuenta oficial de X.

En las tareas de localización participaron la Fuerza Armada y Protección Civil, quienes trabajaron en coordinación con socorristas para recuperar a las víctimas.

Cruz Roja reiteró el llamado a la población a no intentar cruzar ríos, quebradas o corrientes durante ni después de lluvias, debido al alto riesgo que representan estas situaciones.

En otro hecho, un hombre de 26 años fue rescatado el domingo tras ser arrastrado por la corriente en la Poza La Cascada, en el distrito de Huizúcar, La Libertad Este.

La emergencia fue atendida por elementos de Cruz Roja Salvadoreña, con el apoyo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, luego de recibir la alerta sobre una persona que había sido arrastrada hasta el otro extremo del cauce.

El hombre fue puesto a salvo sin que se reportaran mayores complicaciones.

