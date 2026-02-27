Hombre capturado por asesinar a su hijo en disputa por dinero

Día a Día News

Guatemala–Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala y fiscales del Ministerio Público capturaron a un hombre acusado de asesinar a su propio hijo en un hecho ocurrido el 21 de febrero en la ciudad de Guatemala.

El detenido fue identificado como Joel N., de 63 años, quien fue arrestado durante un allanamiento realizado en una vivienda de la colonia Paseo Villa Flor, zona 6 de Mixco. En la operación participaron elementos de la Comisaría 16 y de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

Según la información oficial, el crimen estaría relacionado con una disputa económica. El hijo de Joel N., de 38 años, había emigrado años atrás a Estados Unidos y, tras regresar a Guatemala, vendió una propiedad en San Cristóbal por unos 300,000 quetzales (equivalentes a $39,000 dólares). Al enterarse, el padre le exigió devolverle una antigua suma que la familia pagó décadas atrás como rescate por un secuestro del que su hijo fue víctima en la niñez, equivalente a 700,000 quetzales (aproximadamente 91,000 dólares).

De acuerdo con la investigación, el acusado habría cometido el homicidio para apropiarse del dinero obtenido por la venta de la vivienda.

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron documentos, títulos de propiedad, prendas de vestir, dos teléfonos celulares, recibos de pago y una motocicleta con placas M-417LGY, presuntamente utilizada en el crimen.

El caso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público y la PNC.

Compartir esta nota