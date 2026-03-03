El presidente Arévalo amplía estado de prevención en Guatemala tras baja del 8 % en criminalidad

Día a Día News

Guatemala–El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció este lunes la extensión por 15 días del estado de prevención vigente en el país, una medida que, según afirmó, ha contribuido a reducir en un 8 % la incidencia criminal durante el último mes.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que la estrategia forma parte del plan de seguridad impulsado por su administración para frenar el accionar de pandillas y estructuras del crimen organizado, tras los ataques ocurridos en enero que dejaron 11 agentes policiales asesinados.

Arévalo recordó que el estado de sitio, decretado el 18 de enero tras dichos atentados atribuidos al grupo Barrio 18, permitió retomar el control en tres cárceles donde se registraban motines. Posteriormente, el Gobierno sustituyó esa medida por un estado de prevención, vigente desde mediados de febrero, con el propósito de mantener la ofensiva sin restringir derechos ciudadanos.

“El esfuerzo conjunto ha dado resultados tangibles. Hemos logrado desconectar a los cabecillas encarcelados de sus estructuras en las calles, controlar los centros penales y ejecutar operaciones quirúrgicas en zonas con mayor violencia”, destacó el gobernante.

Según el balance oficial, en las últimas semanas las fuerzas de seguridad han realizado más de 1,500 operativos y desinstalado unas 70 cámaras de vigilancia ilegal que eran utilizadas por las pandillas para vigilar comunidades.

Arévalo subrayó que los avances obtenidos son “los más significativos en materia de seguridad de los últimos 25 años” y justificó la prórroga del estado de prevención para mantener “la presión sobre el crimen organizado”.

El conflicto entre el Gobierno y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se intensificó el año pasado, luego de que las autoridades trasladaran a los cabecillas a una prisión de máxima seguridad, decisión que derivó en varios hechos violentos en represalia.

