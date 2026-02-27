Nescafé, la icónica marca de café de Nestlé, presenta en Guatemala su colección de tazas conmemorativas 2026, una edición especial que rinde homenaje a dos elementos profundamente arraigados en la vida de los guatemaltecos: el café y la gente que le da vida.

Bajo el concepto ‘Despierta el Orgullo Chapín’, esta nueva colección transforma la taza en un símbolo de conexión y pertenencia. A través de diseños que vibran con la cultura guatemalteca, Nescafé celebra el café como punto de encuentro y a las personas como el corazón de cada historia que comienza alrededor de una taza compartida.

“El viaje del grano” honra el trabajo de los caficultores, resaltando el recorrido del café desde su origen en las fincas hasta el momento de disfrute en la mesa, y reconociendo el esfuerzo, la dedicación y la tradición que hay detrás de cada taza. Por su parte, “Orgullo de nuestra gente” celebra a todos los guatemaltecos, reflejando la diversidad, la unión y el espíritu trabajador que caracterizan al país y que se manifiestan cada día en torno al café.

“En Nestlé creemos que el café es mucho más que una bebida; es parte de la vida diaria de los guatemaltecos y un espacio donde se crean conexiones. Con esta colección queremos reconocer al café y a la gente que lo hace posible, celebrando lo que nos une como país desde un lenguaje cercano y actual”, señaló Patricio Astolfi, director general de Nestlé Guatemala.

Esta edición busca fortalecer la conexión emocional con los consumidores invitándolos a ver en cada taza un reflejo de su historia, de su entorno y de aquello que los impulsa cada día.

“Estos diseños fueron pensados para que los guatemaltecos se identifiquen con ellos. Queremos que estas tazas acompañen los momentos cotidianos y se conviertan en un recordatorio del valor del café y de la gente que forma parte de su historia”, comentó Ana Gabriela Villagrán, gerente de marca Nescafé Guatemala.

Como parte de esta promoción, los consumidores podrán recibir una taza gratis al adquirir un frasco de Nescafé de 200 gramos en supermercados, tiendas de conveniencia y puntos de venta participantes en todo el país, hasta agotar existencias. La primera edición disponible será “Orgullo en cada taza”, presente desde el inicio en los principales puntos de venta a nivel nacional. Al tratarse de una colección conmemorativa la disponibilidad de losdiseños puede variar según el inventario de cada establecimiento.

Además de celebrar la cultura y el orgullo que rodean al café, Nescafé continúa impulsando iniciativas que buscan asegurar un futuro más sostenible para este cultivo. A través del Plan Nescafé 2030, la marca trabaja a nivel regional y global para promover prácticas de agricultura regenerativa, apoyar a los caficultores y enfrentar los desafíos del cambio climático. Este plan impulsa métodos de producción que contribuyen a mejorar la salud del suelo, proteger la biodiversidad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que fortalece las condiciones sociales y económicas de las comunidades cafetaleras.

