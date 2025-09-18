Hombre muere al lanzarse frente a vehículo en San Vicente; otro es atropellado en carretera a Comalapa

Día a Día News

ElSalvador—La Policía Nacional Civil (PNC), reportó dos accidentes fatales ocurridos el miércoles 17 de septiembre en diferentes puntos del país, que dejaron un saldo de dos personas fallecidas y afectaron la circulación vehicular.

En el kilómetro 70 de la carretera Panamericana, en San Vicente Sur, un hombre perdió la vida al lanzarse frente a un vehículo en marcha. Según el informe preliminar de la PNC, la víctima se arrojó intencionalmente contra el automotor, lo que provocó su fallecimiento. El tránsito se restringió a un carril mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

En la carretera a Comalapa, kilómetro 23, frente a la residencial Montelimar, Héctor Manuel Velis falleció tras ser atropellado por un pick-up con placas P 998606. El hecho ocurrió bajo la pasarela peatonal de la zona. La PNC acudió al lugar para controlar el tránsito y procesar la escena, mientras Medicina Legal levantó el cuerpo.

Ambos accidentes generaron congestión en las vías afectadas. Las autoridades instaron a conductores y peatones a extremar precauciones, respetar las señales de tránsito y utilizar las pasarelas disponibles, especialmente en horas de poca visibilidad.

Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer las circunstancias que rodearon los incidentes.

