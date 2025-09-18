Jue. Sep 18th, 2025

El Salvador

Gobierno activa plan de contingencia por suspensión de agua en el AMSS

Sep 18, 2025 #Abastecimiento de agua, #AMSS, #ANDA, #Gobierno, #Plan de Contingencia, #Reparación de Tubería

ElSalvador–El Gobierno activó el miércoles un plan de contingencia para abastecer con agua potable a diferentes colonias del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), tras la suspensión temporal del servicio debido a trabajos en una tubería de alta presión del Sistema Zona Norte.

El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Dagoberto Arévalo, informó que la distribución se realiza mediante camiones cisterna y agua embotellada, priorizando hospitales, centros educativos y comunidades con mayor afectación.

Entre los puntos atendidos se encuentran el cantón El Carmen Sur, colonia Escalón, Jardines del Escorial en Mejicanos y la residencial Santa Mónica en Santa Tecla, entre otros. En estas tareas participan también el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Gobernación y otras instituciones estatales.

Arévalo explicó que las acciones responden a la instrucción del presidente Nayib Bukele de coordinar a las diferentes entidades para garantizar que la población reciba el recurso hídrico mientras avanzan los trabajos de reparación.

La tubería afectada, de 48 pulgadas, se ubica entre la Estación Central y San Ramón, en Apopa, y abastece aproximadamente al 30 % de los habitantes del AMSS. Los equipos técnicos trabajan de forma continua en la zona, donde se ejecutan obras de estabilización de suelo para permitir el ingreso de maquinaria pesada y la instalación de un nuevo sistema de soporte.

De acuerdo con ANDA, estas obras buscan reforzar la infraestructura para que soporte mejor la presión y los movimientos del terreno, garantizando un funcionamiento prolongado.

El Gobierno informó que las reparaciones se desarrollan sin interrupción y que el suministro de agua se normalizará una vez finalizadas las intervenciones en el Sistema Zona Norte.

