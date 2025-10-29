Hombre roba celular en bus de Soyapango y gestiona crédito de más de $7,000

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC), capturó a Junior Osiel Benavides Villanueva, de 26 años, tras ser señalado de hurtar un teléfono celular a un pasajero en un bus de la ruta 29-A, desde donde accedió a las cuentas bancarias de la víctima y gestionó un crédito preaprobado por más de $7,000.

Según informó la institución, después de obtener el celular, Benavides Villanueva realizó dos desembolsos adicionales por $2,000 y $1,265. La víctima interpuso la denuncia al recibir notificaciones de las transacciones electrónicas, lo que activó un operativo inmediato de búsqueda.

El arresto se realizó en la urbanización Los Conacastes, pasaje 4 oriente, en el distrito de Soyapango, jurisdicción de San Salvador Este, donde las autoridades lograron detener al sospechoso.

La PNC indicó que el imputado enfrenta cargos por hurto mediante medios informáticos, mientras continúan las investigaciones sobre posibles delitos adicionales vinculados al caso.

Este hecho se suma a otros reportes de robos recientes en la zona, incluyendo un incidente en Santiago Nonualco, La Paz, donde dos personas fueron detenidas por intentar sustraer dinero de una máquina tragamonedas, evidenciando un aumento en la actividad delictiva en distintos puntos del país.

En cámaras de seguridad quedó grabado el momento en que José Alfredo Rivera Rivera, de 35 años de edad y M. E. de 16 años, hurtaron dinero de una máquina tragamonedas en un negocio ubicado en Santiago Nonualco, La Paz Centro.



Rivera es empleado del lugar y forzó la gaveta de un… pic.twitter.com/lsu6WIZATn — PNC El Salvador (@PNCSV) October 29, 2025

Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier transacción sospechosa y alertaron sobre los riesgos de la gestión de créditos mediante dispositivos electrónicos robados.

Compartir esta nota