Ordenan captura para mujer acusada de ejercer como abogada sin título

ElSalvador–El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador emitió una orden de captura contra M. Y. V. R., de 27 años, acusada del delito de ejercicio ilegal de la profesión, regulado en el artículo 289 del Código Penal, la medida fue dictada luego de que la imputada desobedeciera el llamado judicial para comparecer a la audiencia preliminar.

De acuerdo con la investigación fiscal, la víctima fue referida con la acusada a través de conocidos para recibir servicios legales. Las reuniones entre ambas ocurrieron en diciembre de 2023 y enero de 2024, cuando la señalada habría ofrecido asistencia jurídica en un proceso judicial, pese a no contar con autorización legal para ejercer como abogada.

Durante esos encuentros, la víctima entregó a la acusada documentación relacionada con su caso y un pago de $600. Sin embargo, la imputada dejó de responder a las comunicaciones y no se presentó como representante técnica en el proceso judicial, lo que llevó a la afectada a interponer la denuncia ante las autoridades competentes.

El juzgado admitió la prueba presentada por la Fiscalía y resolvió abrir el caso a juicio, en la misma resolución, declaró rebelde a la procesada y ordenó su captura para que comparezca ante el tribunal y enfrente una eventual vista pública por el delito que se le atribuye.

La orden se mantiene vigente hasta que la acusada sea localizada y puesta a disposición del juzgado para continuar con el proceso penal en su contra.

