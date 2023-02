Escucha este artículo Escucha este artículo

Mes de la Historia de la Mujer: Celebrando a la primera Maestra Ronera de Puerto Rico

Hoy alzamos una copa de ron por aquellas mujeres que le han abierto caminos a otras mujeres a propósito del Mes de la Historia de la Mujer. En especial a Silvia Santiago, la PRIMERA mujer en ser Maestra Ronera de Puerto Rico.

La industria de ron, así como muchas otras industrias, suele ser dominada por hombres, y existen muy pocas mujeres destiladoras en el mundo. Pero Silvia Santiago es una mujer ejemplar, con una carrera extraordinaria, cuyo esfuerzo y dedicación la llevaron a convertirse en Maestra Ronera de la Destilería Serrallés Inc, y este año celebra su 50 aniversario trabajando con el ron #1 de Puerto Rico, Don Q.

A continuación compartimos unas preguntas que le hicimos a Silvia, así como una receta de cóctel para que celebremos juntos a las mujeres que nos inspiran día a día.

¿Cómo se siente ser la primera Maestra Ronera de Puerto Rico?

R: Para mi es un gran honor ser parte de una pequeña comunidad de mujeres en la industria de licores. Nosotras somos igual de talentosas y es muy inspirador ver cómo nuestro talento, trabajo y dedicación es reconocido a nivel mundial. También he sido afortunada de trabajar y formar parte de una empresa familiar que celebra el talento de las personas, y que promueve el balance perfecto entre tradición e innovación.

¿Cómo comenzaste tu carrera en el mundo del ron?

R: Comencé a trabajar en Destilería Serrallés cuando era muy joven en el laboratorio, por pura casualidad. Yo era muy curiosa y me escapaba al área de destilación y así poco a poco fui aprendiendo sobre el arte de elaborar ron. En ese momento, no había más mujeres trabajando en las instalaciones, pero cada vez más vemos como muchas mujeres se están uniendo a la industria y hoy somos muchas trabajando en la planta. Solo espero que algún día dejemos de ver esto como un logro de género, porque significaría que ya todos somos iguales.

¿Alguna vez te imaginaste llegar a dónde estás?

R: Después de 50 años, me alegra mirar hacia atrás y celebrar todo el camino que he recorrido. Nunca pensé llegar hasta aquí, yo solo me dejaba llevar por mi interés en aprender lo más que pudiera. Ser la primera maestra ronera de Puerto Rico sólo demuestra que el aprendizaje, la pasión y la dedicación pueden abrir muchos caminos.

Y ahora alzamos una copa por todas las mujeres Latinas que han sido un gran ejemplo e inspiración. A continuación les dejamos una receta para que puedan celebrar en casa.



Jasmina

Ingredientes:

1½ oz Ron Don Q Pasión

2 oz Té de jazmín

1 oz Jugo de mango

1 trozo Maracuyá para decorar

Instrucciones:

Agrega todos los ingredientes en un vaso “highball” o vaso alto con hielo. Revuélvelos. Decora con un trozo de maracuyá o una flor comestible.

Decoración:

Un trozo de maracuyá o una flor comestible

Vaso:

Highball

