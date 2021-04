Ignacio López Tarso revela que no tiene trabajo debido a la pandemia

El actor mexicano, Ignacio López Tarso reveló en una entrevista que debido a la pandemia del coronavirus tuvo que interrumpir su trabajo en el teatro y que tampoco ha recibido ofertas laborales del cine o de la televisión.

“No ha habido ningún llamado para televisión ni para cine. Estoy esperando para abrir el teatro San Jerónimo de nuevo”, comentó el veterano actor.

Asimismo ante la pregunta de si por la pandemia se siente desaprovechado, el mexicano añadió que “No, los productores llaman cuando te necesitan. Si no me necesitan, ya he pasado muchos años de no hacer cine, de no hacer televisión. No me llaman, no me necesitan”.

Además, durante la entrevista López Tarso también contó cómo recibió la vacuna contra el COVID-19 el pasado 30 de marzo.