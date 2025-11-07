Iker Casillas disfruta las playas de La Libertad antes del clásico de leyendas en San Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El exguardameta español Iker Casillas, campeón del mundo con la selección de España en 2010 y referente histórico del Real Madrid, aprovechó su visita a El Salvador para recorrer las playas del litoral antes del esperado partido entre leyendas del Real Madrid y Barcelona, programado para este 8 de noviembre en la capital.

Casillas fue visto en la playa El Sunzal, en La Libertad, donde compartió con aficionados salvadoreños y conoció de cerca el lugar que recientemente albergó el Surf City El Salvador Longboard Championships. Durante su recorrido, el exportero fue acompañado por la ministra de Turismo, Morena Valdez, en una visita que buscó proyectar los destinos costeros del país a nivel internacional.

El exjugador también compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, tomada en la playa El Zonte, donde aparece de pie con el agua hasta las rodillas. Aunque no añadió ningún comentario, la imagen rápidamente generó miles de reacciones y comentarios de sus seguidores salvadoreños, quienes destacaron su presencia en el país.

La llegada de Casillas forma parte de las actividades previas al encuentro entre exjugadores del Real Madrid y el FC Barcelona, que se disputará en el estadio Jorge “Mágico” González. Este evento deportivo marcará el primer clásico de leyendas que se realiza en Centroamérica y ha generado gran expectativa entre los aficionados locales.

Entre los futbolistas confirmados se encuentran figuras como Carles Puyol, Christian Karembeu, Yaya Touré, Guti, Javier Saviola, Romario y el portugués Pepe. Casillas será uno de los porteros titulares del encuentro, representando al conjunto merengue.

La presencia de Jorge “Mágico” González también ha sido destacada, ya que el ídolo salvadoreño volverá a vestir la camiseta del FC Barcelona, equipo con el que compartió cancha junto a Diego Maradona durante una gira en 1984. Su participación es uno de los momentos más esperados por la afición nacional.

La visita de Casillas y el resto de las leyendas del fútbol mundial refuerza la proyección internacional de El Salvador como destino deportivo y turístico, combinando la pasión por el fútbol con el atractivo natural de sus playas.

Compartir esta nota