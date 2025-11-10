Messi vuelve al Camp Nou y expresa su deseo de regresar algún día “no solo para despedirse como jugador”

Día a Día News

Leo Messi regresó al Spotify Camp Nou durante la noche del domingo, en una visita privada al estadio donde forjó su legado con el FC Barcelona. El futbolista argentino caminó nuevamente sobre el césped del recinto, actualmente en remodelación, y compartió en redes sociales un mensaje cargado de nostalgia.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, escribió el capitán argentino en su cuenta de Instagram.

La visita se produce pocos días después de que el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, expresara su intención de rendirle un homenaje cuando concluyan las obras del estadio. “Me lo imagino delante de 105,000 espectadores, lleno hasta la bandera. Claro que me gustaría, sería una bonita forma de inaugurar el estadio completo. Dependerá de que ellos quieran, pero por nuestra parte, sí. Si soy presidente tras las elecciones, estaré encantado de hacerlo aquí”, señaló Laporta.

El reencuentro de Messi con el Camp Nou reaviva la conexión entre el jugador y la afición blaugrana, que aún considera al rosarino el máximo referente en la historia del club. El estadio, rebautizado como Spotify Camp Nou, avanza en su proceso de modernización y se prevé que esté terminado en los próximos meses, cuando podría concretarse el esperado homenaje al ídolo argentino.

