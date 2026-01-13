Ilopango Air Show 2026: el espectáculo aéreo que unirá adrenalina y solidaridad

Día a Día News

ElSalvador–El Salvador se prepara para vivir una nueva edición del Ilopango Air Show 2026, que este año lleva por lema “Cielos al Límite”. El espectáculo aéreo se realizará los días 31 de enero y 1 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, donde pilotos nacionales e internacionales ofrecerán acrobacias, exhibiciones y demostraciones de alto nivel técnico.

La presentación oficial del evento se llevó a cabo el lunes, con la participación de autoridades de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), el Ministerio de Turismo, la Autoridad de Aviación Civil y representantes del comité organizador.

El presidente del comité del Ilopango Air Show, Paco Sol, subrayó que el encuentro trasciende el ámbito del entretenimiento.

“Este no es solo un espectáculo aéreo, es un evento con propósito. Fieles a nuestro compromiso social, nuevamente realizaremos una donación a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Niños Benjamín Bloom”, afirmó.

El evento, que cada año reúne a más de 40,000 asistentes, ha logrado posicionarse como una de las actividades más esperadas del calendario turístico salvadoreño.

Por su parte, el presidente de CEPA, Federico Anliker, destacó el impacto internacional del espectáculo.

“El Ilopango Air Show se ha consolidado como uno de los eventos más emblemáticos de El Salvador, atrayendo a visitantes de toda Centroamérica y de diversos países del mundo”, señaló.

Por su parte, la ministra de Turismo, Morena Valdez, resaltó la contribución del evento al crecimiento del sector:

“En 2025 alcanzamos 4.1 millones de visitantes internacionales y estamos seguros de que este año lograremos la meta de 4.2 millones, gracias a una agenda robusta que incluye el Ilopango Air Show y el El Salvador Tour de ciclismo”, dijo.

El director de la Autoridad de Aviación Civil, Homero Morales, añadió que el espectáculo refleja el desarrollo del sector aeronáutico salvadoreño.

“El Air Show simboliza el avance de nuestra aviación, con una visión planificada y un firme compromiso con la seguridad y el crecimiento del país”, expresó.

Un espectáculo de nivel internacional

La edición 2026 contará con la participación de pilotos de renombre, entre ellos Carlos Dárdano, Paco Sol, Tito Gutiérrez y Fernando Viaud, junto a la Fuerza Aérea Salvadoreña. Además, estarán presentes acróbatas internacionales como Scott Farnsworth, quien ofrecerá maniobras de precisión extrema, y la piloto estadounidense Melissa Burns, reconocida por sus vuelos acrobáticos de alta dificultad.

El evento también incluirá la presentación de Rich Gibson, conocido como Rich’s Incredible Pyro, quien sorprenderá con efectos explosivos que simulan ataques aéreos. A ello se suma la participación de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, de Estados Unidos, que exhibirá un helicóptero UH-60 Black Hawk y un dron utilizados en misiones de seguridad y asistencia humanitaria.

Por primera vez, el público podrá disfrutar de la actuación de la paracaidista italiana Roberta Mancino, reconocida mundialmente por sus vuelos en wingsuit, el traje que permite planear en el aire.

Cada jornada cerrará con fuegos artificiales y un show nocturno de drones, mientras la banda militar de la New Hampshire National Guard acompañará el ambiente con música en vivo.

Las entradas están disponibles en Smarticket, con precios de preventa de $14 para adultos y $7 para niños. Durante los días del evento, los boletos tendrán un costo de $16 y $8, respectivamente, y el parqueo podrá adquirirse por $3.25.

Más allá de la adrenalina, el Ilopango Air Show 2026 reafirma su carácter social y su papel como vitrina internacional para El Salvador, combinando espectáculo, solidaridad y proyección turística en un mismo vuelo hacia los “Cielos al Límite”.

