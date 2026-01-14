Bukele presenta la Ley Quincena 25, que otorga una quincena extra en enero

Día a Día News

ElSalvador–El presidente, Nayib Bukele, presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley Quincena 25, una iniciativa que plantea otorgar un pago adicional equivalente al 50 % del salario mensual a los trabajadores que ganan hasta $1,500 en los sectores público y privado.

Durante su anuncio, el mandatario explicó que la medida busca aliviar la carga económica de las familias en enero y dinamizar la economía nacional, un mes que históricamente presenta menor consumo.

“El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos”, afirmó Bukele, al destacar que el nuevo beneficio se entregará cada año entre el 15 y el 25 de enero.

De acuerdo con la propuesta, la Quincena 25 funcionará como un ingreso complementario, es decir, no reemplazará ninguna de las dos quincenas regulares y no estará sujeta a deducciones de renta, cotización al ISSS ni aportes a las AFP. Además, no podrá ser embargada, según establece el texto.

El proyecto detalla que, durante 2026, el beneficio será obligatorio para el sector público y voluntario para el sector privado, aunque las empresas que decidan aplicarlo podrán deducir el 100 % del monto entregado del Impuesto sobre la Renta. A partir de 2027, el pago se aplicaría de manera obligatoria también en el ámbito privado, extendiendo el beneficio a toda la fuerza laboral formal con salarios menores o iguales a $1,500.

El presidente no especificó la fuente de financiamiento del programa, en un contexto en el que El Salvador mantiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que contempla un ajuste fiscal del 3.5 % del PIB entre 2025 y 2027. El cumplimiento de ese compromiso fiscal será uno de los puntos clave en el debate legislativo sobre la iniciativa.

Bukele explicó que enero suele ser un mes difícil para los hogares salvadoreños, ya que en diciembre se adelantan los pagos de fin de mes junto con el aguinaldo, lo que deja a muchas familias sin liquidez al comenzar el nuevo año. Con la Quincena 25, dijo, se pretende romper ese patrón y convertir enero en un mes de recuperación económica, impulsando tanto el consumo interno como las ventas del comercio local.

El mandatario añadió que la medida impactará directamente en más de un millón de trabajadores y tendrá efectos positivos en los pequeños negocios y emprendedores, al incrementar la circulación de dinero en la economía nacional. Según el Gobierno, esta iniciativa fue discutida con representantes del sector empresarial y de los trabajadores antes de su presentación formal.

La Asamblea Legislativa tiene previsto conocer y discutir el proyecto durante la sesión plenaria de este miércoles 14 de enero, donde la bancada oficialista adelantó su disposición a aprobar la medida. De ser ratificada, la Ley Quincena 25 entraría en vigor este mismo año para el sector público y, de manera voluntaria, en las empresas privadas.

Con esta propuesta, el Ejecutivo busca consolidar una política de estímulo económico interno que refuerce el ingreso familiar y mejore el poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto marcado por ajustes fiscales y el alza en el costo de vida.

