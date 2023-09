A beneficio de los niños presentan “Imagina: Una Gala Musical”

Escucha este artículo Escucha este artículo

La Fundación Imagina Children’s Foundation, invita a la comunidad a asistir a su evento anual de gala, “Imagina: Una Gala Musical”, el sábado 30 de septiembre de 2023, en The Studio en Mizner Park. La recepción comienza a las 6:00 PM y las puertas del concierto se abren a las 7:30 PM. Esta noche inolvidable tiene como objetivo recaudar fondos que transformarán las vidas de niños desfavorecidos y sus familias a través de los programas extracurriculares, la orquesta y el preescolar de Imagina.

El objetivo principal de”Imagine: A Musical Gala” en español:”Imagina: Una Gala Musical”, es celebrar el poder transformador de la educación y las artes, mientras se recaudan fondos para empoderar a niños desfavorecidos y crear un impacto positivo en sus vidas. Al asistir a esta gala, las personas tienen la oportunidad de impactar directamente las vidas de más de 1,300 niños y proporcionarles las habilidades y la confianza para alcanzar su máximo potencial, al mismo tiempo que se convierten en miembros activos y valorados de familias y comunidades prósperas.

Este cautivador evento contará con una actuación especial del ícono mexicano Fernando Allende, quien celebra su carrera de 50 años en la industria del entretenimiento. Conocido por sus destacadas contribuciones como cantante y actor galardonado, Allende ha dejado una huella imborrable en Hollywood, apareciendo en películas destacadas, telenovelas y series de televisión como “Miami Vice”, “Flamingo Road”, “Maria Bonita”, “Sortilegio”, entre otras, cautivando a audiencias en todo el mundo. Compartiendo su extraordinario talento junto a la banda completa de mariachi, Mariachi Voces de América, Allende promete brindar una experiencia musical inolvidable. Como generoso partidario de la causa de Imagina, Allende también donará una pintura original para la subasta en vivo.

Comenzando con cócteles y aperitivos abundantes, esta velada musical tendrá lugar en el destino de entretenimiento principal de Boca Ratón, The Studio en Mizner Park. Durante la hora del cóctel, los invitados tendrán la oportunidad de disfrutar de la exclusiva colección de arte de la artista colombiana Ana María Tamayo, quien donará generosamente el 60% de todas las ventas de arte a Imagina. Después de la espectacular actuación de Fernando Allende, los invitados podrán disfrutar de una fiesta posterior con los DJ’s Eddie Baez y Deyoshi de Art of the Mix. La noche terminará con baile, postres y bebidas.

Además, la Fundación Imagina se complace en anunciar que varios distinguidos representantes de la ciudad y del consulado mexicano honrarán la próxima Gala con su presencia. Entre los asistentes destacados se encuentra la Directora del Instituto Cultural de México en Miami, Adriana Torres Sánchez, cuyas notables contribuciones al panorama cultural han enriquecido enormemente nuestra comunidad. Además, Gina Ulmos, presentadora del programa de Enrique Santos en I Heart Radio, el programa de radio más escuchado en la ciudad, también estará presente, sumando su apoyo a esta noble causa, entre otros que serán reconocidos por su trayectoria. La Fundación Imagina Children’s Foundation continúa creciendo, aumentando la conciencia y recaudando fondos para transformar aún más vidas. La visión de la fundación es empoderar a niños desfavorecidos, celebrar sus dones únicos y brindarles las herramientas y oportunidades para alcanzar su verdadero potencial y romper el ciclo de la pobreza.

Las donaciones de personas generosas desempeñan un papel vital en el apoyo a las iniciativas de Imagina y en el cambio de la vida de niños desfavorecidos, proporcionándoles un camino alternativo que necesitan desesperadamente. Te animamos a unirte a “Imagine: A Musical Gala”, una noche de música, arte y filantropía, y hacer una diferencia significativa.

