AES El Salvador, a través de AES CAESS, realizó importantes trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de Soyapango y Apopa, beneficiando a más de 15,000 clientes de diferentes colonias del municipio.

Las colonias atendidas incluyen Las Brisas, Santa María, Credisa, Las Margaritas, Brisas del Sur, Buena Vista, California, San Rafael, Bosques de la Paz y Bosques de Prusia. Estas labores forman parte de las acciones estratégicas de la empresa para garantizar un suministro eléctrico seguro, continuo y de calidad para los salvadoreños.

Esta medida no solo mejora la continuidad del servicio, sino que también contribuye a la seguridad de la comunidad, especialmente en temporadas de lluvias y vientos fuertes.

Además, se llevaron a cabo trabajos de cambio de aislación, reparación de líneas, sustitución de postes y normalización de circuitos eléctricos, con la participación de más de 50 colaboradores especializados.

“Con estas acciones buscamos reducir el riesgo de fallas en la red y prevenir incidentes que puedan dejar sin energía a los usuarios. Nuestro compromiso es seguir trabajando para fortalecer la infraestructura eléctrica del país”, destacó René Nuñez, Supervisor de Construcción y Mantenimiento de AES CAESS.

Estas labores forman parte del plan permanente de mantenimiento preventivo que AES El Salvador implementa en todo el territorio nacional para garantizar que los hogares y negocios dispongan de un suministro continuo y confiable.

