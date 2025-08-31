Vuelve la campaña más esperada por los salvadoreños

Mister Donut da inicio al mes de septiembre con la presentación oficial de su campaña “Donas al 2×1: En Boca de Todos”, una tradición esperada por miles de salvadoreños que cada año convierte esta temporada en una verdadera fiesta del sabor.

Durante todo el mes, los clientes podrán disfrutar de la promoción 2×1 en donas, una oportunidad perfecta para compartir, celebrar y dejarse sorprender por los nuevos sabores que la marca ha preparado.

Este 2025, Mister Donut refuerza su apuesta por la innovación al incluir una selección de sabores premium de temporada, y nuestros sabores clásicos para que cada cliente se identifique con su dona favorita.

Nuevos sabores y diseños especiales

Además de los clásicos que siempre conquistan, hoy, Mister Donut presenta irresistibles innovaciones en nuestras donas premium como: Pistacho, Piña Colada, Uva Chocolate, Taro Chocolate, Fresa Menta y Choco Pistacho durante todo Septiembre.

Y como parte de la celebración de la independencia, se suman donas con diseños especiales en azul y blanco, rindiendo homenaje a nuestra bandera que estarán disponibles a partir del 15 de Septiembre.

Además, se mantienen los sabores tradicionales al 2×1: chocolate, chocolate coco, chocolate maní, toffee, fresa, vainilla pixie, vainilla maní, limón, azúcar, pan molido y coco.

El concepto central es claro: que cada persona encuentre un sabor que lo represente, disfrute de una mordida memorable y comparta la experiencia. Así, el2x1 se convierte en mucho más que una promoción: es un momento para disfrutar acompañado, celebrar la creatividad y vivir lo mejor de Mister Donut.

Con esta promoción los salvadoreños pueden escoger su sabor preferido y llevarse sus donas favoritas en forma tradicional o rellenas al 2X1.

Además, pueden disfrutarlas en restaurante y para llevar, o través de nuestros Autorservicio o pedirlas en delivery únicamente por Pedidos Ya. También contamos con sucursales con servicio de 24 horas como Platillo, Los Héroes, Santa Ana, Sonsonate, Santa Rosa Santa Tecla, Campana, San Miguelito, San Luis y para este mes de Septiembre contaremos también con Soyapango y Santa Elena las 24 horas.

Mister Donut invita a todos los salvadoreños a llevarse las promociones que deseen y aprovechar a compartir ese toque extra de sabor.

