Impulsan plan de acción climática con inversiones en resiliencia ante el calor para los angelinos

La alcaldesa Karen Bass anunció un hito importante en la implementación de su Plan de Acción Climática con la instalación de 1.066 unidades de aire acondicionado de bajo consumo energético para los residentes de las propiedades de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA).

El anuncio se realizó en Nickerson Gardens, donde el alcalde Bass estuvo acompañado por la congresista Maxine Waters, líderes de HACLA y LADWP, y residentes, lo que puso de relieve el compromiso de la ciudad con la resiliencia climática y la justicia ambiental.

Esta inversión demuestra cómo el Plan de Acción Climática de la ciudad está brindando beneficios tangibles a los angelinos al ayudar a los residentes a adaptarse a un calor cada vez más frecuente e intenso, reducir los costos de energía de los hogares, mejorar la eficiencia energética y ampliar el acceso a mejoras en la vivienda que sean energéticamente eficientes e inversiones en resiliencia climática en comunidades desproporcionadamente afectadas por la contaminación y el cambio climático.

“A medida que las temperaturas siguen aumentando en Los Ángeles, proteger a los residentes del calor extremo es una prioridad tanto de salud pública como climática”, declaró el alcalde Bass. “Esta inversión ayudará a las familias a mantenerse seguras, reducir sus facturas de energía y mejorar la calidad de vida de los residentes. De eso se trata nuestro Plan de Acción Climática: de brindar soluciones prácticas que mejoren la vida de las personas hoy, al tiempo que construimos un Los Ángeles más saludable y resiliente para las generaciones venideras”.

“Me complace enormemente haber podido ayudar a la alcaldesa Karen Bass y a HACLA con la instalación de aires acondicionados para los residentes de viviendas públicas como parte del Plan de Acción Climática de la Ciudad de Los Ángeles”, declaró la congresista Waters . “Me alegra especialmente haber conseguido más de 4 millones de dólares en fondos federales para Proyectos Comunitarios, lo que ha permitido impulsar esta iniciativa de instalación de aires acondicionados en los complejos residenciales Nickerson Gardens, Imperial Courts, Gonzaque Village y Jordan Downs, ubicados en mi distrito”.

“A medida que el calor extremo se vuelve más común, tenemos la responsabilidad de asegurar que cada familia tenga un hogar seguro y confortable, especialmente durante olas de calor peligrosas”, dijo el concejal Tim McOsker . “Al ampliar el acceso a sistemas de refrigeración de bajo consumo energético, ayudamos a las familias a mantenerse sanas, reducir sus costos de energía y preparar mejor a nuestras comunidades para los desafíos del cambio climático. Iniciativas como esta nos recuerdan que satisfacer las necesidades de nuestras comunidades de vivienda pública requiere colaboración, innovación y la voluntad de encontrar soluciones creativas. Esta inversión demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos”.

El proyecto forma parte del Programa de Mejoras para la Mitigación del Calor en Viviendas (HMHIP) de la ciudad, lanzado para proteger a los residentes del calor cada vez más frecuente e intenso mediante la mejora de la eficiencia energética y el confort interior en comunidades vulnerables. A través de una colaboración entre la Oficina del Alcalde, HACLA y LADWP, el programa moderniza las comunidades de vivienda pública y ayuda a los residentes a mantener temperaturas interiores seguras durante el calor extremo. El programa aprovecha los reembolsos disponibles a través de la iniciativa Cool LA de LADWP para comprar unidades de aire acondicionado de alta eficiencia energética al por mayor, lo que reduce los costos y acelera la instalación en las propiedades de HACLA. Esta inversión refleja el compromiso de la ciudad de garantizar que las comunidades que históricamente han sufrido las mayores cargas ambientales sean de las primeras en beneficiarse de las mejoras en la resiliencia climática.

“Todas las familias merecen un hogar seguro, saludable y resistente, especialmente ahora que el calor extremo representa una amenaza creciente en Los Ángeles”, declaró Lourdes Castro Ramírez, presidenta y directora ejecutiva de HACLA . “Esta alianza con la alcaldesa Bass, LADWP y los líderes de nuestra ciudad demuestra lo que es posible cuando trabajamos juntos con urgencia y determinación. Al ampliar el acceso a sistemas de refrigeración de bajo consumo energético, protegemos la salud de nuestros residentes hoy y, al mismo tiempo, fortalecemos el bienestar a largo plazo de nuestras comunidades de vivienda pública”.

“A medida que se intensifica el calor extremo, el acceso confiable a la refrigeración ya no es una opción, sino una necesidad”, declaró David W. Hanson, gerente general interino de LADWP . “A través de nuestra iniciativa Cool LA, nos enorgullece ayudar a brindar soluciones de refrigeración asequibles y energéticamente eficientes a las familias que más las necesitan, garantizando así su salud, seguridad y resiliencia”.

La alcaldesa Bass presentó el Plan de Acción Climática de la Ciudad de Los Ángeles en abril de 2026, estableciendo más de 50 acciones medibles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fortalecer la resiliencia climática, expandir la energía limpia y mejorar la salud pública. El Plan prioriza las inversiones que brindan beneficios inmediatos a los angelinos, al tiempo que garantiza que las comunidades más afectadas por el cambio climático y la contaminación sean de las primeras en beneficiarse de la transición de la ciudad hacia un futuro más limpio y sostenible. Para ayudar en la implementación de su Plan de Acción Climática, la alcaldesa Bass nombró recientemente a Daniela Simunovic como nueva Directora de la Oficina de Emergencia Climática y Movilización y Jefa de la Oficina de Respuesta ante el Calor para coordinar los esfuerzos de toda la ciudad para proteger a los angelinos de los crecientes impactos del calor extremo. La Sra. Simunovic cuenta con más de veinte años de experiencia trabajando en temas de justicia ambiental y clima en California.

El anuncio de la Alcaldesa se suma al progreso climático general de la ciudad bajo el liderazgo de la alcaldesa Bass. Los Ángeles ahora está libre de carbón , ha completado el Centro de Almacenamiento Solar Eland —una de las instalaciones de almacenamiento de energía solar y baterías más grandes del país— y ha duplicado la cantidad de cargadores para vehículos eléctricos en toda la ciudad. Además, el Proyecto de Reposición de Aguas Subterráneas, ubicado en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Donald C. Tillman en Van Nuys, se encuentra actualmente en construcción y purificará hasta 45 millones de galones de agua al día una vez que esté operativo en 2028. En conjunto, estos logros subrayan el compromiso de la ciudad con la implementación de su Plan de Acción Climática a través de acciones medibles que protegen la salud pública, fortalecen la resiliencia climática y mejoran la calidad de vida de los angelinos.

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