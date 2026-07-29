Presentan el primer estudio exhaustivo sobre los trabajadores agrícolas indocumentados afectados por las redadas de inmigración

Los trabajadores agrícolas indocumentados representan hasta la mitad de la fuerza laboral agrícola. Sin embargo, la mayoría de los investigadores académicos y gubernamentales, así como los legisladores, han tenido dificultades para realizar encuestas exhaustivas a las personas más directamente afectadas y perseguidas por las redadas migratorias de la administración Trump. Hasta ahora.

Veintinueve páginas de hallazgos del primer estudio novedoso y exhaustivo realizado el año pasado por la Fundación UFW, que encuestó a 2250 trabajadores agrícolas, la gran mayoría indocumentados, serán Se dará a conocer durante una sesión informativa a las 11 am PST del jueves 30 de julio en las oficinas de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles en Los Ángeles. También se transmitirá en directo por YouTube (ver detalles a continuación). La encuesta indagaba sobre sus experiencias durante las redadas migratorias y las deportaciones masivas, así como sobre sus esperanzas y aspiraciones para su futuro en Estados Unidos a través de una reforma migratoria genuina. La mayoría de los encuestados eran de California, pero también provenían del estado de Washington, Michigan, Georgia y otros 12 estados.

Según la encuesta realizada por Jonathan Angulo, doctor en filosofía, investigador y analista de políticas de la Fundación UFW y profesor adjunto de la Universidad Estatal de San Diego en el Valle Imperial, «a los trabajadores agrícolas indocumentados se les suele tratar como si no fueran seres humanos importantes, como si sus miedos, aspiraciones y preocupaciones no fueran lo suficientemente significativos como para ser tomados en cuenta».

Realizar encuestas a trabajadores agrícolas indocumentados es difícil por muchas razones. La Fundación UFW puede hacerlo porque brinda servicios esenciales a decenas de miles de trabajadores, muchos de ellos indocumentados, al ser uno de los mayores proveedores de servicios legales de inmigración en las zonas rurales de California. Para llevar a cabo esta encuesta única, la Fundación UFW recurrió a su extensa base de datos de trabajadores agrícolas.

Los resultados de la encuesta muestran que desde que comenzó la represión migratoria de Trump a principios de 2025:

Alrededor del 92% afirma que las redadas de inmigración y las deportaciones afectaron su empleo.

Alrededor del 88% teme ser detenido y deportado, el 61% ha comprado menos, el 29% no ha buscado atención médica y el 21% tiene cuidado al usar sus redes sociales.

Alrededor del 80% ha vivido en Estados Unidos durante más de 10 años, y el 41% durante más de 20 años, lo que revela un profundo arraigo en sus comunidades.

Más del 40% ha trabajado en la agricultura durante más de 20 años, lo que demuestra su experiencia profesional y sus habilidades laborales.

Alrededor del 90% teme la separación familiar debido a las deportaciones, el 49% no ha vivido en su país de origen durante años, el 43% teme no poder regresar a los Estados Unidos y el 13% teme la persecución en sus lugares de nacimiento.

Alrededor del 76% desea protección contra la deportación y la detención, y el 53% espera encontrar una vía para obtener un estatus legal y, finalmente, la ciudadanía estadounidense; el 37% quiere poder asistir y organizar las actividades escolares de sus hijos.

Erica Lomeli Corcoran, directora ejecutiva de la Fundación UFW, dijo:

Durante demasiado tiempo, investigadores académicos y gubernamentales, así como responsables políticos, se han enfrentado a importantes obstáculos para acceder a datos exhaustivos sobre las personas cuyas vidas se ven más directamente afectadas por las redadas migratorias y para obtenerlos. Este es el primer estudio exhaustivo que analiza las preocupaciones y los temores de los trabajadores agrícolas indocumentados, así como sus esperanzas y aspiraciones. Esperamos que esta encuesta arroje luz sobre la realidad que viven quienes ostentan el poder, para que comprendan las dificultades que enfrentan los más vulnerables. Quizás entonces, los trabajadores agrícolas indocumentados, que producen la mayor cantidad de alimentos que el mundo haya visto jamás, sean reconocidos y tratados como los seres humanos importantes que son.

Jonathan Angulo, doctor en filosofía, investigador y analista de políticas de la Fundación UFW y profesor adjunto de la Universidad Estatal de San Diego en Imperial Valley , dijo:

Esta encuesta fue posible gracias a que la Fundación UFW se encuentra en una posición privilegiada para lograr lo que otros no consiguen. A pesar del riesgo real de arresto, deportación y separación familiar, esta encuesta revela que la mayoría de los trabajadores indocumentados aún aspiran a participar más plenamente en el país al que sirven con tanta dedicación mediante una reforma migratoria significativa, un tema que no se ha abordado en casi 40 años.

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