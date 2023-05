Inauguran la primera sombrilla solar en la comunidad de Huiza, Tamanique en La Libertad 

Escucha este artículo Escucha este artículo

El alcalde de Tamanique la primera 𝑺𝒐𝒎𝒃𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂 𝑺𝒐𝒍𝒂𝒓, que les permitirá cargar los equipos eléctricos a la comunidad de Huiza. Esto como alternativa para los lugares remotos del municipio de Tamanique en La Libertad, dónde carecen de energía eléctrica.



Sombrilla solar en la comunidad de Huiza.

Dicho proyecto, es una iniciativa del Alcalde, Ever Salinas y Enrique Romero, propietario de Best Solar Homes, Dr. Alex Hennis, Profesor de Teología Falcolty de la Universidad Global in Missouri, de Estados Unidos.



Con este novedoso sistema, también incluirán la instalación del nuevo servicio de internet StarLink, más Becas Universitarias por parte de 3 Universidades de Estados Unidos. Esto con el objetivo que los alumnos y comunidades estudiantiles se le facilite sus estudios.

Durante la inauguración el alcalde; Salinas anunció que esto sólo es el inicio y que luego dará a conocer en qué lugares instalarán más “Sombrillas Solares”.

Compartir esta nota