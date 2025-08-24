Inauguran segunda unidad de salud en Usulután

Los habitantes del distrito de San Dionisio, en Usulután Este, ya cuentan con modernas instalaciones para conocer su condición de salud, recibir atención de emergencia, llevar el control y el tratamiento indicado por su médico sin tener que recorrer largas distancias o disponer de más tiempo del necesario para ser atendido por un equipo médico de alta calidad y capacidad. Este es el décimo primero establecimiento de salud a escala nacional y el segundo que la DOM entrega en Usulután.

La primera clínica fue entregada en el cantón El Zapote, en la zona costera de Jucuarán, donde fueron renovados 13 kilómetros de una calle rural como parte de Surf City 2.La nueva unidad en San Dionisio ha sido construida en un área de 2,400 metros cuadrados para brindar atención a más de 4,000 habitantes, equipada con tecnología de última generación para responder a todas las necesidades más apremiantes de la población.

Consta de cinco consultorios de medicina general, odontología, enfermedades diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas, así como salas de curación, vacunación y terapia respiratoria, todo con rampas de acceso.

Dispone de una sala de espera para 20 personas, área de enfermería, área para empleados, área administrativa, bodega, archivo, cuarto de mantenimiento y servicios sanitarios, incluso para personas con discapacidad.

También área de parqueo, ingreso de ambulancia, acceso peatonal, jardinería, arborización y engramado en la parte trasera como delantera. Nuevo sistema eléctrico e iluminación LED, drenaje, sistema contra incendios, muros perimetrales con cerramiento y malla ciclón.

La nueva unidad de salud brindará asistencia a los habitantes de la zona urbana de San Dionisio, cantones y caseríos aledaños como Mundo Nuevo, San Francisco, La Soledad, El Mechudo, La Joya y los caseríos Hacienda Vieja, Cernas, Munguía, La Presa y La Carrera.El proyecto incluye 170 metros, con superficie de asfalto, de la calle de acceso a la clínica y con obras de drenaje como cordón cuneta para evitar inundaciones en la vía.

Entre los 10 proyectos restantes entregados están: Azacualpa y Nombre de Jesús en Chalatenango; clínica de hemodiálisis en Tecoluca, San Vicente; en Yamabal y Yoloaiquín en Morazán y San José La Fuente en La Unión.

Entre los más de 75 proyectos de la DOM en Usulután destacan la renovación de más de 120 calles de la cabecera departamental, la entrega de una casa comunal en Tecapán, un salón de usos múltiples en San Agustín, una clínica y una escuela en el tramo de 13 kilómetros renovados en Surf City 2.

