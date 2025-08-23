Asesina a su propio hijo en Concepción de Ataco

Día a Día News

ElSalvador–​Un hombre de 65 años fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC), en el municipio de Concepción de Ataco, Ahuachapán, tras ser acusado de asesinar a su hijo, de 44 años, con un arma de fuego. El trágico suceso ocurrió la noche del viernes.

​El acusado, identificado como Carlos Alfonso Jiménez Arévalo, fue detenido minutos después de cometer el crimen. Según el reporte oficial de la PNC, el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. La identidad de la víctima no ha sido revelada por las autoridades.

​Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más detalles sobre las circunstancias que rodearon el asesinato. Se desconoce si hubo una discusión previa que desencadenara el fatal desenlace o si la víctima se encontraba también en el lugar de los hechos.

​El caso ha sido registrado en la gráfica diaria de homicidios que las autoridades salvadoreñas publican en sus redes sociales. Se espera que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y presentar al acusado ante la justicia en los próximos días.

