Nuevamente recibe el primer lugar en la categoría Financieras

Nuevamente el SISTEMA FEDECRÉDITO ha sido galardonado en el evento regional Top Customer Experience (TCX), obteniendo el primer lugar en la categoría de Financieras, Cooperativas y Cajas de Crédito. Este reconocimiento lo posiciona como la marca que ofrece la mejor experiencia al cliente, destacando por generar una conexión emocional significativa con los salvadoreños.

El TCX es un prestigioso certamen que reconoce a las marcas que brinda la mejor experiencia del cliente, basándose en más de 8,000 evaluaciones realizadas a consumidores sobre las marcas que utilizan con mayor frecuencia en 14 categorías.

El camino de la estrategia centrada en las personas le ha dado al SISTEMA FEDECRÉDITO este reconocimiento, como resultado del compromiso con la excelencia en el servicio al cliente, la cual se mantiene como la piedra angular de su éxito forjado a lo largo de sus 85 años de trayectoria.

“Este premio refleja la confianza que los salvadoreños han depositado en el SISTEMA

FEDECRÉDITO y la pasión con la que nuestro equipo trabaja para atenderlos cada día;

ponemos al cliente en el centro de todo lo que hacemos, buscando siempre superar sus

expectativas y acompañarlos en cada etapa de su vida. Este reconocimiento nos motiva a

seguir innovando y a fortalecer aún más nuestra cercanía con nuestros socios y clientes”,

expresó Óscar Ruano, Gerente de Negocios de FEDECRÉDITO.

TCX se ha consolidado como el referente más confiable para medir y optimizar la

experiencia del cliente en la región, apoyado en una exclusiva base de datos de 14

industrias y en el benchmark CX. Uno de sus principales objetivos es empoderar al

consumidor al otorgarle la voz para evaluar su nivel de satisfacción, expectativas y

experiencias con los productos y servicios.

El SISTEMA FEDECRÉDITO es la red financiera 100% salvadoreña con la mayor

cobertura a nivel nacional, con más de 850 puntos de atención en El Salvador;

conformado por 47 Cajas de Crédito, 7 Bancos de los Trabajadores, 2 Compañías de

Seguros, su Federación y FEDESERVI.

