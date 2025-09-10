Mié. Sep 10th, 2025

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador Opinión

«Un buen gobierno solamente puede existir cuando hay buenos ciudadanos»

Sep 10, 2025 #Licdo. Carlos Huezo

Por Licdo. Carlos Huezo
Sociólogo

La figura del Presidente Bukele, concatena perfectamente con la ciudadanía que lo respalda, recientemente en una entrevista analizaba como el poder normalmente tiende a desgastar a la inmensa mayoría de mandatarios, sin embargo hay un fenómeno excepcional con el Presidente Bukele y es que no hay descenso y continúa el ascenso colosal.

Auguste Comte decía «Saber es poder» hilvanando frase célebre con el accionar del actual mandatario, quién sabiamente conoce las necesidades del pueblo salvadoreño y solventa con inmediatez, Cid Gallup revela que en el año 2020 y mes de septiembre Bukele era el mejor evaluado, contaba con un 72% cuando se restaron las opiniones desfavorables comparados con los datos de este día, el mandatario cuenta con un 80% ya contando las opiniones desfavorables, con el dato más importante que el tema de seguridad es aprobado por el Pueblo Salvadoreño en absoluto con un aproximado del 96% un hito histórico.

Herbert Spencer nos decía «El progreso no es un accidente, sino una necesidad.»
Un elemento trascendental que la oposición rancia de este país sigue sin entender y continúa distando del sentir de la Población Salvadoreña.

Cierro este artículo citando a Georg Simmel con esta frase célebre » Culto es aquél que sabe dónde encontrar lo que no sabe.»

Dicha frase la concateno con el pueblo Salvadoreño, tanto en el interior como en el exterior, que a pesar de los insultos y vulgaridades por parte de esa oposición, pírrica, rancia y desesperada, sabiamente sigue conectando con su actual mandatario.

Continúa sin duda alguna, las transformaciones de este nuevo El Salvador 🇸🇻

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Incautan inmuebles y cuentas vinculados a red de explotación sexual del Barrio 18

Sep 10, 2025
El Salvador

Hallan cadáver de joven de 21 años en estado de descomposición en Nuevo Cuscatlán

Sep 10, 2025
El Salvador

Asignan puestos en nuevo mercado de Ciudad El Triunfo, Usulután

Sep 10, 2025
error: Contenido protegido