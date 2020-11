Incendio destruye tres casas en Massachusetts

Un incendio fue registrado en la mañana de Acción de Gracias en Massachusetts, el cual pudo haber sido provocado por un pavo frito, destruyendo un total de tres casas, así lo informaron las autoridades locales.

De acuerdo con la testigo Maui Carvalho su vecina estaba friendo un pavo cuando estalló el fuego, “Él dice que estaba cocinando el pavo frito y el tanque de propano explotó”, dijo al medio. “Escuché la explosión, pero pensé que era un trueno”.

Según información de WBZ-TV, también varios residentes escucharon una explosión antes de que el incendio arrasara con varias casas de la comunidad de New Bedford.

Además, el incendio también dejó una mujer gravemente herida, la cual fue llevada de urgencia al Hospital St. Luke, mientras otras veintes fueron desplazadas del lugar a hoteles por la Cruz Roja.

El alcalde de New Bedford, Jon Mitchell, dijo que los incidentes de cocción de pavo son comunes en esta época del año; “Esto bien puede ser un recordatorio de los peligros de freír un pavo”, dijo el alcalde a WCVB-TV. “Esta no es la primera vez que sucede, no solo aquí, sino en muchos lugares del país” agregó.

Finalmente, el Departamento de Bomberos de New Bedford dice que el incendio está bajo investigación.

Con información de New York Post.