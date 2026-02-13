Tres fallecidos y una mujer lesionada deja incendio en el Centro Histórico de San Salvador

Día a Día News

ElSalvador–Tres personas perdieron la vida y una mujer embarazada resultó lesionada tras un incendio estructural de gran magnitud registrado en la madrugada de este viernes en la 6.ª avenida Sur y 8.ª calle Oriente, en el Centro Histórico de San Salvador.

El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, confirmó que las víctimas son dos adultos y un menor de edad. La mujer lesionada fue trasladada a un centro asistencial.

Solano informó que el incendio fue catalogado como tipo 3, la clasificación más alta para este tipo de emergencias. “Es un incendio de grandes proporciones, el más grande que hemos enfrentado”, detalló durante una conferencia en el lugar.

Más de 50 bomberos participaron en las labores de extinción, apoyados con seis unidades de emergencia. Los equipos trabajaron en la liquidación, enfriamiento y remoción de escombros, logrando controlar el fuego alrededor de las 5:59 a.m.

Durante las tareas, los equipos retiraron tanques de gas y otros objetos de los inmuebles afectados para prevenir explosiones. Las llamas y la densa columna de humo fueron visibles desde varios puntos de la capital, afectando también vehículos y estructuras cercanas.

La Secretaría de Prensa de la Presidencia confirmó la magnitud del siniestro, indicando que el fuego consumió viviendas y vehículos estacionados en el área. En la zona se desplegó un contingente de la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada de El Salvador y diversos cuerpos de socorro para apoyar en la emergencia y garantizar la seguridad.

El tránsito en el sector se vio afectado debido al cierre de calles y los trabajos de remoción de escombros. Las autoridades mantienen la zona bajo vigilancia mientras se realizan las investigaciones sobre el origen del incendio.

Compartir esta nota