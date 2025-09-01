Lun. Sep 1st, 2025

Incendio en el mercado central de Apopa fue controlado por Bomberos

Sep 1, 2025 #Apopa, #Bomberos, #El Salvador, #Emergencia, #Incendio, #Mercado de Apopa

ElSalvador–La noche del domingo se registró un incendio en el mercado central del distrito de Apopa, en San Salvador Oeste, según informó el Sistema Nacional de Protección Civil.

El Cuerpo de Bomberos desplegó equipos en distintos puntos estratégicos del lugar para contener el fuego. Tras varias horas de trabajo, confirmaron que el siniestro fue controlado y que continuaban las labores de liquidación.

«Ya está controlado y continuamos con labores de liquidación total, publicó la institución en su cuenta oficial de X.

Hasta el momento, no se han precisado las causas del incendio ni se ha informado sobre personas lesionadas. Bomberos detalló que se mantienen las tareas de enfriamiento, ventilación y remoción de escombros en el área afectada.

