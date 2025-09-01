Incendio en el mercado central de Apopa fue controlado por Bomberos

Día a Día News

ElSalvador–La noche del domingo se registró un incendio en el mercado central del distrito de Apopa, en San Salvador Oeste, según informó el Sistema Nacional de Protección Civil.

El Cuerpo de Bomberos desplegó equipos en distintos puntos estratégicos del lugar para contener el fuego. Tras varias horas de trabajo, confirmaron que el siniestro fue controlado y que continuaban las labores de liquidación.

«Ya está controlado y continuamos con labores de liquidación total, publicó la institución en su cuenta oficial de X.

Hasta el momento, no se han precisado las causas del incendio ni se ha informado sobre personas lesionadas. Bomberos detalló que se mantienen las tareas de enfriamiento, ventilación y remoción de escombros en el área afectada.

🚨En fase de remoción de escombros y enfriamiento, trabajamos en la eliminación de puntos calientes para evitar la reignición. Agradecemos el valioso apoyo del #EquipoTácticoOperativo de @PROCIVILSV y de las demás instituciones de primera respuesta del Sistema.🧑‍🚒👊 pic.twitter.com/s7iBDBcQTB — Bomberos El Salvador 🧑‍🚒🚒🇸🇻 (@BomberosSV) September 1, 2025

Compartir esta nota