Lun. Sep 1st, 2025

El Salvador

Capturan a hombre acusado de hurtar celular a adulta mayor

Sep 1, 2025 #Captura, #Celular, #El Salvador, #hurto, #Nayib Bukele, #PNC

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Manuel de Jesús Huezo Gómez en el distrito de Tonacatepeque, San Salvador Este, acusado de hurtar el teléfono celular de una adulta mayor.

De acuerdo con la institución, la víctima utilizaba el dispositivo para mantenerse en contacto con sus familiares, quienes daban seguimiento a su estado de salud. El hurto fue registrado por una cámara de seguridad instalada en la vivienda.

En las imágenes se observa cómo Huezo Gómez toma el aparato de un estante ubicado cerca de la entrada, aprovechando el descuido de otra persona que se encontraba en el lugar, y lo introduce en su bolsillo antes de retirarse.

La PNC indicó que el hecho fue denunciado y, tras un operativo, Huezo Gómez fue detenido en el reparto Maquilishuat del mismo distrito. La corporación policial detalló que será remitido por los delitos de hurto y receptación.

Tras la captura, el presidente Nayib Bukele reaccionó señalando que en el país “no se tolerará ni el más mínimo delito” y afirmó que la efectividad policial alcanza el 99 %, por lo que quien cometa un ilícito “tendrá que pagar en la cárcel”.

