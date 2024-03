Incrementa en aproximadamente $50 mil millones el mercado 

The Home Depot®, la cadena de tiendas minorista más grande del mundo ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir SRS Distribution Inc. («SRS»), una compañía distribuidora líder en el comercio especializado en varios sectores que atiende a techadores profesionales, paisajistas y contratistas de piscinas.

SRS acelerará el crecimiento de The Home Depot con los clientes profesionales del sector residencial. SRS complementa las capacidades de The Home Depot y le permitirá a la compañía atender mejor las oportunidades de adquisiciones de proyectos complejos con renovadores/restauradores, a la vez que posiciona a The Home Depot como la principal distribuidora del comercio especializado en varios sectores.

Con esta adquisición, The Home Depot ahora estima que su mercado direccionable total es de aproximadamente $1 billón, lo que representa un incremento de cerca de $50 mil millones.

«SRS es una empresa líder con un historial probado de crecimiento rentable en varios sectores,» expresó Ted Decker, presidente y director ejecutivo. «La capacidad de SRS para desarrollar posiciones de liderazgo en cada uno de sus sectores comerciales y generar a la vez un crecimiento rentable significativo evidencia la solidez de su visión, liderazgo, cultura y ejecución. SRS ha desarrollado una plataforma firme y exitosa que acelerará nuestro crecimiento con el cliente profesional del sector residencial, a la vez que presentará oportunidades futuras con el profesional de comercio especializado.»

Decker continuó diciendo: «La red de sucursales de SRS, junto a las más de 2,000 tiendas y centros de distribución de The Home Depot en los EE. UU., las ofertas de productos integrales y las amplias marcas profesionales, le proporcionan al cliente profesional residencial mayor satisfacción y opciones de servicio. Espero con ansias recibir a todo el equipo de SRS en The Home Depot y aprovechar la gran oportunidad que nos espera.»

La fuerza laboral profesional de más de 2,500 empleados de SRS y la red de más de 760 sucursales en 47 estados, junto con su flota de más de 4,000 camiones y las capacidades de entrega en el sitio de trabajo, le permitirán a The Home Depot ampliar sus ofertas a los profesionales del comercio especializado residencial y a la vez atender a renovadores/restauradores.

«Nuestro equipo está feliz por la unión con The Home Depot,» expresó Dan Tinker, presidente y director ejecutivo de SRS. «Esperamos combinar nuestros activos y capacidades distintivos, en los que se incluyen nuestra amplia red de sucursales, un experimentado equipo de ventas, ofertas sólidas de crédito comercial, y un sistema de gestión de pedidos, orientados a atender las oportunidades de compra de proyectos complejos, con las ventajas competitivas de The Home Depot. Confiamos en que esto nos permitirá brindar un mejor servicio a los profesionales y continuar creciendo en nuestro amplio y altamente fragmentado mercado.»

Tinker, y su equipo de dirección principal continuarán al frente de SRS. Tinker y el quipo trabajarán de conjunto con The Home Depot para proporcionarles la mejor propuesta de valor a todos los clientes profesionales.

administrador

