Los riesgos continúan para las pequeñas empresas

Como parte de la Docena Sucia de este año, el Servicio de Impuestos Internos continúa advirtiendo a las empresas y a otros que se mantengan alejados de promotores agresivos y sin escrúpulos de reclamos cuestionables del Crédito de Retención de Empleados (ERC).

Estas reclamaciones cuestionables del ERC a menudo ponen a empresas y otras entidades desprevenidas en peligro de sufrir sanciones, intereses y, potencialmente, incluso procesos penales por reclamar el ERC cuando no califican y no tienen derecho a recibirlo.

En el segundo día de la serie Dirty Dozen, esta última advertencia se produce mientras el IRS continúa tomando medidas especiales para contrarrestar el marketing agresivo en torno al ERC, a veces denominado Crédito Fiscal por Retención de Empleados o ERTC. Desde que el IRS anunció una moratoria en el procesamiento de nuevos reclamos presentados después del 14 de septiembre de 2023, los esfuerzos de cumplimiento de la agencia en los reclamos del ERC han superado más de mil millones de dólares hasta ahora desde el otoño pasado mientras continúa el trabajo en una serie de esfuerzos para contrarrestar reclamos cuestionables.

Dado que el trabajo de cumplimiento de los reclamos de ERC continúa expandiéndose a través de auditorías e investigaciones criminales, el IRS recordó a las empresas que todavía tienen la opción de retirar cualquier reclamo no procesado. Las empresas deben continuar rápidamente con el proceso de retiro de reclamos si necesitan pedirle al IRS que no procese un reclamo de ERC para cualquier período impositivo que aún no se haya pagado.

Mientras este trabajo continúa, el IRS continúa instando a las empresas a revisar cuidadosamente las complejas pautas del ERC antes de presentar un reclamo. El IRS sigue preocupado porque los especialistas en marketing alientan a algunas empresas no elegibles a presentar un reclamo ERC incorrecto; las personas deben comunicarse primero con un profesional de impuestos de confianza para evitar posibles acciones de cumplimiento del IRS en el futuro.

«Seguimos preocupados de que promotores sin escrúpulos y numerosos mitos sobre la elegibilidad para este crédito puedan poner en riesgo a empresas bien intencionadas», dijo el comisionado del IRS, Danny Werfel. “Antes de que alguien presente un reclamo de Crédito por retención de empleados, debe revisar cuidadosamente las pautas de elegibilidad y hablar con un profesional fiscal de confianza. Depender de un comercializador que busca cobrar una tarifa porcentual considerable del reclamo potencial agrega riesgo para las empresas bien intencionadas dado el trabajo de cumplimiento en curso del IRS”.

El IRS tomó importantes medidas de cumplimiento con respecto al programa ERC después de que el bien intencionado programa de la era de la pandemia fuera objeto de un marketing agresivo y engañoso que simplificaba demasiado o tergiversaba las reglas de elegibilidad. Los promotores empujaron a más solicitantes a ingresar al programa, frecuentemente tomando un porcentaje del pago.

Cuando se reclama adecuadamente, el ERC es un crédito fiscal reembolsable diseñado para empresas que continuaron pagando a sus empleados durante la pandemia de COVID-19 mientras sus operaciones comerciales estaban total o parcialmente suspendidas debido a una orden gubernamental, o tuvieron una disminución o una disminución significativa en los ingresos brutos. durante los períodos de elegibilidad.

Señales de que un reclamo de ERC podría ser incorrecto

Recientemente, el IRS destacó señales de advertencia especiales de que un reclamo del ERC puede ser cuestionable para ayudar a las pequeñas empresas que puedan necesitar resolver reclamos incorrectos.

La agencia compartió señales de advertencia sospechosas que podrían indicar futuros problemas del IRS relacionados con reclamos de ERC. Basadas en los comentarios de la comunidad de profesionales tributarios y del personal de cumplimiento del IRS, las señales de advertencia se centran en la información errónea que utilizaron algunos promotores sin escrúpulos del ERC.

Aquí hay señales de alerta comunes que el IRS ve en los reclamos de ERC:

Se reclaman demasiadas monedas. Algunos promotores han instado a los empresarios a reclamar el ERC por todos los trimestres que el crédito estuvo disponible. Calificar para todos los trimestres es poco común y esto podría ser una señal de un reclamo incorrecto.

Algunos promotores han instado a los empresarios a reclamar el ERC por todos los trimestres que el crédito estuvo disponible. Calificar para todos los trimestres es poco común y esto podría ser una señal de un reclamo incorrecto. Órdenes gubernamentales que no califican. Algunos promotores han dicho falsamente a los empresarios que pueden reclamar el ERC si había alguna orden gubernamental en su zona, incluso si sus operaciones no se veían afectadas o si optaban por suspender sus operaciones comerciales voluntariamente.

Algunos promotores han dicho falsamente a los empresarios que pueden reclamar el ERC si había alguna orden gubernamental en su zona, incluso si sus operaciones no se veían afectadas o si optaban por suspender sus operaciones comerciales voluntariamente. Demasiados empleados y cálculos erróneos. Los empleadores deben tener cuidado a la hora de reclamar el ERC por todos los salarios pagados a cada empleado en su nómina. La ley cambió a lo largo de 2020 y 2021. Existen límites en dólares y diferentes montos de crédito, y los empleadores deben cumplir con ciertas reglas para que los salarios se consideren salarios calificados, según el período impositivo.

Los empleadores deben tener cuidado a la hora de reclamar el ERC por todos los salarios pagados a cada empleado en su nómina. La ley cambió a lo largo de 2020 y 2021. Existen límites en dólares y diferentes montos de crédito, y los empleadores deben cumplir con ciertas reglas para que los salarios se consideren salarios calificados, según el período impositivo. Empresas que citan problemas en la cadena de suministro. Calificar para el ERC basándose en una interrupción de la cadena de suministro es muy poco común. Una interrupción de la cadena de suministro por sí sola no califica a un empleador para el ERC.

Calificar para el ERC basándose en una interrupción de la cadena de suministro es muy poco común. Una interrupción de la cadena de suministro por sí sola no califica a un empleador para el ERC. Las empresas reclaman el ERC por un periodo impositivo demasiado largo. Es poco común que un empleador califique para el ERC durante todo el trimestre calendario si sus operaciones comerciales se suspendieron total o parcialmente debido a una orden gubernamental durante una parte del trimestre calendario.

Es poco común que un empleador califique para el ERC durante todo el trimestre calendario si sus operaciones comerciales se suspendieron total o parcialmente debido a una orden gubernamental durante una parte del trimestre calendario. Las empresas no pagaron salarios o no existieron durante el período de elegibilidad. Los empresarios sólo pueden reclamar el ERC por los períodos impositivos en los que pagaron salarios a los empleados.

Los empresarios sólo pueden reclamar el ERC por los períodos impositivos en los que pagaron salarios a los empleados. El promotor dice que no hay nada que perder. Las empresas deberían estar en alerta máxima ante cualquier promotor de ERC que les inste a reclamar ERC porque “no tienen nada que perder”. Las empresas que reclaman incorrectamente el ERC corren el riesgo de tener requisitos de reembolso, multas, intereses, auditorías y posibles gastos de contratar a alguien para ayudar a resolver el reclamo incorrecto.

