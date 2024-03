República Dominicana regresa a Miami 

El Ministerio de Turismo de la República Dominicana ha anunciado el regreso de su Feria de Turismo de la República Dominicana en Miami, FL. Programada para el 3 de abril en el JW Marriott Marquis, la Feria Comercial está programada para mostrar el innegable atractivo y las ofertas aventureras de la República Dominicana, estableciendo aún más su posición como un destino turístico de primer nivel.

Ahora en su segundo año y organizada por el Ministro David Collado Morales, Ministro de Turismo de la República Dominicana, la Feria de Turismo de la República Dominicana sirve como una plataforma para promover y posicionar al país entre los líderes de la industria del turismo y una amplia audiencia de viajeros. Este año, la Feria de Turismo de la R.D. anticipa dar la bienvenida a más de 500 agentes de viajes y otros aliados del mercado norteamericano y latinoamericano, con un esfuerzo enfocado en apuntar a todo el continente americano.

El evento ofrecerá a los asistentes información clave sobre el creciente panorama turístico del país, diversas atracciones, una mirada de primera mano a paquetes exclusivos y oportunidades de networking para que los líderes de viajes exploren futuras colaboraciones. También contará con una sección interactiva diseñada para imitar elementos de la República Dominicana, como sus famosas playas de arena blanca y minerales exóticos, brindando a los asistentes un adelanto de la isla.

«La Feria de la República Dominicana es un evento destinado a reunir a líderes del turismo y viajeros del mundo intrigados por las ofertas y el esplendor de la República Dominicana», dijo David Collado Morales, Ministro de Turismo de la República Dominicana. «Nuestro país es un paraíso con abundancia de experiencias tanto para fines de ocio como de negocios, prometiendo una experiencia verdaderamente única en el Caribe. Esperamos poder conectarnos y compartir ideas sobre la República Dominicana, uno de los destinos más buscados del Caribe y el país que me enorgullece llamar mi hogar «.

FUENTE The Ministry of Tourism of the Dominican Republic

administrador

Compartir esta nota