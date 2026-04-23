Ingeniera salvadoreña de la NASA impulsa campamento aeroespacial y motiva a estudiantes en el país

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ElSalvador–La ingeniera aeroespacial salvadoreña Patricia Ortiz, quien se desempeña como gerente de proyectos en la NASA, realiza una visita en El Salvador donde ha sostenido encuentros con estudiantes en distintos centros educativos, con el objetivo de fomentar el interés por carreras científicas y tecnológicas.

Durante su estadía, Ortiz participó en actividades en el Complejo Educativo Católico “Nuestra Señora de la Paz”, en Olocuilta, y en el Instituto Nacional de San Miguel Tepezontes, donde compartió su experiencia profesional y motivó a los jóvenes a incursionar en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

La visita forma parte de iniciativas orientadas a reconocer a salvadoreños destacados en el exterior, así como de su proyecto “Kids Need Space”, una plataforma que promueve la educación aeroespacial mediante experiencias prácticas con estudiantes de América Latina, Estados Unidos y Europa.

En este contexto, Ortiz anunció la realización de un campamento aeroespacial dirigido a adolescentes salvadoreños de entre 11 y 15 años, programado del 23 al 25 de septiembre en la Universidad Don Bosco. La actividad incluirá dinámicas en equipo enfocadas en simulaciones como la supervivencia en Marte durante las primeras 72 horas y el diseño de una colonia en ese planeta.

Según explicó, estas iniciativas buscan incentivar vocaciones científicas y fortalecer la formación de futuros profesionales en áreas tecnológicas. Asimismo, destacó la importancia de generar oportunidades para que jóvenes, especialmente de contextos con menos recursos, puedan desarrollarse en estos campos.

Ortiz también compartió parte de su experiencia en proyectos espaciales, incluyendo su participación en el desarrollo de sistemas vinculados a la misión Artemis II, orientada a la exploración lunar.

La ingeniera señaló que su trabajo y proyectos educativos tienen como propósito acercar la ciencia a las nuevas generaciones y contribuir al desarrollo del talento en el país.

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