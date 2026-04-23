Condenan a excomisionado presidencial y asistente por exigir soborno de más de $200,000

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ElSalvador–El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó al excomisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Cristian Herson Flores Sandoval, y a su asistente José Ángel Quintanilla Rosales por el delito de cohecho impropio, tras establecer que solicitaron más de $200,000 a empresarios a cambio de supuestos beneficios en licitaciones públicas y gestiones políticas.

De acuerdo con la resolución judicial, los pagos fueron obtenidos mediante presiones, engaños y abuso de poder, bajo ofrecimientos que no se concretaron.

Flores Sandoval fue condenado a cuatro años de prisión y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos como pena accesoria. En el caso de Quintanilla Rosales, el tribunal impuso una condena de dos años de cárcel, sustituida por jornadas de trabajo de utilidad pública.

Entre los hechos documentados, se detalla que en diciembre de 2021 una víctima, bajo régimen de protección, entregó $50,000 en efectivo al asistente, dinero que había sido solicitado por el exfuncionario con la promesa de facilitar participación en proyectos relacionados con infraestructura educativa, el aeropuerto de La Unión y Acajutla, sin precisar iniciativas concretas.

Otro testigo declaró haber entregado $123,170, además de $25,000 y $29,567.58 entre agosto y noviembre de ese mismo año, bajo el ofrecimiento de obtener beneficios mediante supuestas consultorías.

El tribunal también resolvió absolver a ambos de responsabilidad civil, al determinar que el dinero fue restituido a las víctimas antes de la emisión de la sentencia.

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