Inicio el béisbol de los Juegos C.A. y del Caribe San Salvador 2023

La selecciones de México, Venezuela, República Dominicana y Curazao dieron un paso adelante al salir ganadores en la jornada inaugural del torneo de béisbol en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, en el Parque Nacional Saturnino Bengoa totalmente renovado.

Los mexicanos blanquearon 4 carreras por 0 a Cuba; los vinotintos derrotaron 4 rayitas por 3 a Puerto Rico; los quisqueyanos dieron cuenta de Nicaragua 6 por 5 en entradas extras, mientras que los curazoleños se impusieron ante los anfitriones 12 anotaciones por 4.

A primera, la ofensiva de México ligó un total de 10 imparables para hacerle daño a cuenta gotas al pitcheo antillano, sumar su primer triunfo del torneo y confirmar su favoritismo en el mismo. La victoria fue para el derecho Wilmer Ríos, mientras que el revés fue para Carlos Yeras.

En el segundo choque de la jornada, la novena de Venezuela vino de atrás y se llevó el triunfo 4 a 3 ante Puerto Rico.

En el tercer choque de la jornada, los conjuntos de República Dominicana y Nicaragua sostuvieron un toma y dame al punto de llegar igualados a cinco carreras a la última entrada, por lo que hubo que recurrir a una entrada extra. Edgar Figueroa inició corriendo en segunda y anotó rápidamente la de la diferencia con sencillo de Wildert Pujols a la derecha. Joel César fue el lanzador victorioso, mientras Jorge Bucardo fue el derrotado.

Finalmente, una ofensiva de 14 imparables, combinada con varios tropiezos a la defensiva permitieron que Curazao se impusiera 12 por 4 a El Salvador. Temesh Lourens fue el ganador y Nelson Alfaro el derrotado.

Este domingo 25 de junio las acciones se inician a las 9:30 am con el choque Venezuela vs República Dominicana; seguido por Cuba vs Curazao (1:00 pm), Nicaragua vs Puerto Rico (4:30 pm) y El Salvador vs México (8:00 pm).

Fotos: Carlos Hernández.

