Venezuela y México suman victorias

Escucha este artículo Escucha este artículo

Fotografías Carlos Hernández

Las selecciones de Venezuela y México sumaron respectivamente su segunda victoria para pasar a comandar la tabla de posiciones del todos contra todos del torneo de béisbol de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023, luego de disputarse la segunda jornada el domingo.

Venezuela se impuso 5 carreras por 2 a República Dominicana; Cuba derrotó 4 por 2 a Curazao; Nicaragua venció 3 a 1 a Puerto Rico, mientras México blanqueó 4 por 0 a los anfitriones cuscatlecos, encuentros realizados en el Parque Nacional Saturnino Bengoa.

A primera hora, un total de siete imparables fueron suficientes para que Venezuela se impusiera 5 carreras por 2 a República Dominicana, reviviendo una vez más este clásico caribeño. Oscar Abreu se apuntó la victoria en labor de relevo, mientras su compañero Eduardo Paredes se anotó el juego salvado. Luis Mateo cargó con el revés.

En el segundo choque de la jornada, un cuadrangular de dos anotaciones de Roel Santos guió la cerrada victoria de Cuba 4 rayitas por 2 ante Curazao, primer triunfo de los rojos en el torneo. Yoennis Yera fue el pitcher ganador y Franky Quintana se apuntó el salvado. Jordan Lucas cargó con la derrota.

Nicaragua también logró su primera victoria, en tercer juego de la flecha, al salir airosos 3 carreras por 1 ante Puerto Rico, novena que perdió por segunda ocasión. Leonardo Crawford se llevó el triunfo desde la lomita y Fidencio Flores el rescate. Andrés Santiago fue el pitcher derrotado. Ambos conjuntos ligaron nueve inatrapables.

En el choque de fondo, México blanqueó 4 por 0 a El Salvador, gracias al relevo combinado de Faustino Cabrera (ganador) y Luis Ramírez, quienes sólo admitieron cuatro imparables de los anfitriones. El derrotado, Wilfredo Ramírez, permitió dos cuadrangulares, uno de Randy Romero y el otro de Francisco Villegas. El Salvador logró llenar las bases en la última entrada, pero al final solo quedó en amenaza.

Este lunes prosiguen las acciones con los juegos Puerto Rico vs República Dominicana (9:30 am), México vs Curazao (1:00 pm), Cuba vs Venezuela (4:30 pm) y Nicaragua vs El Salvador (8:00 pm).

Compartir esta nota