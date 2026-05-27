EE.UU. amplía investigaciones contra Nicolás Maduro por presuntos delitos financieros

CARACAS, VENEZUELA - AUGUST 9: President Nicolás Maduro shows a document while speaking to the press after appearing before the electoral chamber of the Supreme Court of Justice on August 9, 2024 in Caracas, Venezuela. Nicolás Maduro was declared winner of the 2024 presidential election by the National Electoral Council while opposition leader Maria Corina Machado and candidate Edmundo Gonzalez claimed that the final result was not what Venezuelans decided during the election. (Photo by Jesus Vargas/Getty Images)

Día a Día News

EEUU–El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una nueva investigación criminal contra el exgobernante venezolano Nicolás Maduro, enfocada en presuntos delitos financieros y lavado de dinero relacionados con operaciones vinculadas a su entorno político y económico.

La pesquisa se desarrolla en Miami y estaría relacionada con información que podría aportar el empresario colombiano Alex Saab, quien permanece bajo custodia de las autoridades estadounidenses tras ser deportado desde Venezuela el pasado 16 de mayo.

Según reportes de medios estadounidenses, fiscales federales consideran que Saab posee datos relevantes sobre presuntas estructuras financieras utilizadas por el chavismo para movilizar recursos y realizar operaciones internacionales.

El empresario enfrenta cargos en el Distrito Sur de Florida por supuesto lavado de dinero y conspiración financiera. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría utilizado el sistema bancario de Estados Unidos para mover fondos vinculados al programa venezolano CLAP y otras operaciones señaladas como irregulares.

Esta nueva investigación se suma al proceso judicial que Maduro enfrenta en Nueva York por acusaciones relacionadas con narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas.

El canal CBS News informó que la apertura del nuevo caso respondió a preocupaciones internas sobre la solidez del expediente que actualmente se desarrolla en Nueva York, por lo que fiscales federales habrían iniciado una línea paralela de investigación centrada en delitos financieros.

La indagatoria en Miami estaría dirigida por el fiscal Michael Berger y contaría con apoyo de agentes del FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y la división de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Las autoridades estadounidenses consideran que Saab podría convertirse en un testigo clave para documentar presuntas redes de corrupción y mecanismos financieros vinculados al Gobierno venezolano.

Entre los señalamientos también figuran supuestas irregularidades relacionadas con el programa CLAP, creado para distribuir alimentos subsidiados en Venezuela. Según las acusaciones, Saab habría participado en esquemas de sobornos, triangulación financiera y comercialización irregular de petróleo venezolano.

Saab ya había enfrentado procesos judiciales en Estados Unidos antes de ser liberado en 2023 durante la administración de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela. Posteriormente regresó al país sudamericano, donde fue designado ministro de Industrias y Producción Nacional.

Las investigaciones avanzan en medio de nuevas tensiones políticas y judiciales entre Caracas y Washington, mientras las autoridades estadounidenses mantienen abiertas varias causas relacionadas con figuras del chavismo.

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