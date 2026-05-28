EE.UU. y Guatemala preparan cooperación militar contra estructuras del narcotráfico

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Guatemala–Estados Unidos y Guatemala preparan una nueva fase de cooperación en materia de seguridad enfocada en combatir organizaciones dedicadas al narcotráfico, según información publicada este jueves por el diario estadounidense The New York Times.

La publicación señala que ambos gobiernos sostuvieron conversaciones recientes para coordinar operaciones conjuntas dentro del territorio guatemalteco. Entre los funcionarios involucrados figuran el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

De acuerdo con el reporte, las autoridades guatemaltecas solicitaron apoyo de Washington para ejecutar acciones dirigidas por las fuerzas de seguridad locales contra grupos vinculados al tráfico de drogas. El medio indicó que la cooperación incluiría asistencia operativa y logística, aunque no se han revelado detalles específicos sobre el alcance de las medidas.

Las negociaciones se producen en un contexto de endurecimiento de la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra redes criminales que operan en América Latina y utilizan rutas centroamericanas para el traslado de estupefacientes hacia Estados Unidos.

En los últimos meses, el gobierno estadounidense ha reforzado patrullajes y operaciones antidrogas en zonas marítimas del Caribe y el Pacífico oriental, argumentando que busca frenar el flujo de cargamentos ilegales hacia territorio norteamericano.

La información publicada también menciona que las posibles operaciones en Guatemala podrían iniciar próximamente, aunque ninguna de las partes ha confirmado fechas ni procedimientos concretos.

El combate al narcotráfico continúa siendo uno de los principales desafíos de seguridad en Centroamérica, una región utilizada por estructuras criminales para el traslado y distribución de droga mediante rutas terrestres, marítimas y aéreas.

Hasta ahora, las autoridades guatemaltecas no han emitido un pronunciamiento amplio sobre el contenido de las conversaciones reveladas por el medio estadounidense.

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