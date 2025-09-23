Instalan juicio contra red de tráfico de drogas en el área metropolitana

Día a Día News

ElSalvador–El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, instaló el juicio contra una presunta estructura dedicada al tráfico de drogas que, según la Fiscalía General de la República, operó entre 2020 y 2021 en distintas zonas del área metropolitana de San Salvador, incluyendo San Marcos, Mejicanos, Soyapango, Santa Tecla y Colón.

De acuerdo con la investigación, la organización distribuía marihuana, cocaína, crack y cristal utilizando medios logísticos camuflados en servicios de transporte, entre ellos taxis, motocicletas y vehículos vinculados a plataformas digitales tipo Uber.

El caso tomó fuerza tras la captura de Edwin Rodríguez Bercian, de quien las autoridades extrajeron información clave de su teléfono celular. Ese hallazgo permitió identificar y detener a varios de los acusados. La Fiscalía les atribuye delitos de tráfico ilícito, actos preparatorios, proposición y conspiración, así como asociaciones delictivas, bajo la modalidad de concurso real.

En el proceso comparecen Jesús Flores Salinas, Douglas Rivera Ramírez, José Delgado Fuentes, Boanerge Varela Medrano, Ludwig Pacas Velázquez, José Hernández Yúdice e Isaías Pineda Miranda, quienes cumplen medidas alternas a la detención. Otros imputados, como Exar Galdámez Rodríguez y Sandra Evelyn Sánchez, permanecen en prisión preventiva. Además, José Manuel Flores, Wilmer Pérez Álvarez y Roberto Hernández Piche participan mediante enlace virtual.

El tribunal también procesa en calidad de rebeldes a seis personas más que no han sido localizadas.

Se espera que el juicio tenga una duración de dos semanas. Durante ese periodo se presentará prueba de cargo y descargo. Al concluir, los jueces deberán resolver la situación jurídica de cada uno de los involucrados conforme al análisis de las pruebas presentadas.

